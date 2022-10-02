Грязь и ухабы. Барнаульские младшеклассники вынуждены идти в школу по размытой дороге с обрывами

Родители учащихся барнаульской школы № 126 жалуются на плохое состояние участка дороги от улицы Совхозной до улицы Луговой в Барнауле. По их словам, дети ходят по этой тропе в учебное заведение, при этом дорога находится в ужасном состоянии: её постоянно размывает, она утопает в грязи, по ней постоянно ездят машины, а обочины представляют собой обрывы, на которых легко поскользнуться. Уже несколько лет жители пытаются добиться, чтобы власти города положили там асфальт и установили фонари, но обращения результата не дают, рассказывают местные жители amic.ru.

Вязкая проблема

Дорога от улицы Совхозной до улицы Луговой в частном секторе является источником головной боли для жителей близлежащих домов уже много лет. Она проходит через дамбу реки Пивоварки. Здесь никогда не было асфальта, и в дожди дорогу постоянно размывает, рассказывает жительница дома неподалёку Елена. Пройти по дороге с каждым годом для людей всё труднее — по всей узкой тропе расползаются лужи, она то и дело становится скользкой и вязкой.

Ситуацию усугубляют машины, которые ездят по грязи и ухабам, «месят» грязь и ещё сильнее делают её непригодной для передвижения пешеходов. При этом дорога узкая, отмечает Елена, и с краю человеку встать трудно: слева и справа есть обвалы, на которых можно легко поскользнуться и «улететь» вниз.

Жители уже просили власти перекрыть тропу для машин, но чиновники это не сделали, потому что дорога нужна для пожарных и для скорой помощи, объясняет Елена.

«Этим летом шли дожди, часть дороги обвалилась. Если идти по краешку, можно упасть вниз. Всё размывается, грязь непролазная. Зимой тоже заносит. Пройдёт трактор, с двух сторон сугробы, убежать от машин некуда. Другая дорога есть, но обходить далековато, все так и ходят напрямик. А кусок здесь ужасный, ходить здесь травмоопасно», — рассказывает женщина.

По словам Елены, обойти дорогу можно, но это требует времени. И если взрослые ещё могут это сделать, то дети по дороге ходят в школу № 126 на ул. Гущина, 177. Обходной путь занимает на 15 минут больше времени, и родители боятся отпускать младшеклассников по другой дороге. По словам местного жителя Николая, школьники, так или иначе, выбирают этот путь и буквально утопают в грязи. Также на тропе нет фонарей, и рано утром или вечером они идут по темноте.

Дорога от улицы Совхозной до улицы Луговой в Барнауле / Фото местных жителей

Жалобы без результата

Жители уже 12 лет пытаются добиться от властей, чтобы они сделали дорогу. Однако пока никакого ремонта не происходит, отмечают они. Первый раз люди обращались в администрацию ещё в 2010 году. Тогда им ответили, что рассмотрят вопрос о строительстве дороги и установке освещения в 2011 году, но тогда ничего сделано не было, рассказывает Елена.

Затем были ещё обращения, но каждое заканчивалось обещанием заняться вопросом в будущем, если на это будут деньги, говорили жители. Городские власти скашивали крапиву у дороги и привозили щебёнку, отмечает женщина, но в порядок тропу так никто и не привёл, говорит она.

«Вся улица почти жалуется, у всех дети ходят по этой дороге в школу. Мы написали коллективное письмо в администрацию, его подписали 10 человек, ответа нет. Ждём, что они ответят в этот раз. Мой ребёнок ходит по этой дороге, соседский ребёнок ходит, большинство детей каждый день ею пользуются», — рассказала женщина.

Жители близлежащих домов говорят, что не намерены сдаваться, собираются попасть на приём к мэру Барнаула Вячеславу Франку и добиться того, чтобы дорогу отремонтировали и установили там освещение. Ведь без этого детям ходить в школу будет опасно.

Amic.ru послал запрос в комитет по дорожному хозяйству Барнаула с просьбой прокомментировать ситуацию.

Новости

Общество Почему жители Новомихайловки требуют новую «водную» станцию и построят ли ее

Новости

Общество Власти Барнаула прокомментировали кражу с обрезкой коммуникаций в аварийной квартире пенсионерки