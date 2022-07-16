Губернатор Томенко, певица Слава и группа «Дискотека Авария» приехали на День металлурга в Заринске

День металлурга с размахом отметили в Заринске. Поздравить рабочих приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а на праздничном концерте выступили певица Слава и группа «Дискотека Авария». В мероприятиях поучаствовали и сотрудники предприятия «Алтай-Кокс».

Празднования дня металлурга в Заринске длились три дня — с 11 июля по 16 июля. Началось всё с тематических акций «Наша династия», «Мечта металлурга» и спортивного онлайн-марафона. Металлурги публиковали фотографии из семейного альбома, рассказывали о своих семейных династиях, а также о спортивных увлечениях — о беге, езде на велосипеде, о туристических походах и так далее.

15 июля на «Алтай-Коксе» открылась обновленная Галерея почета. Там подвели итоги конкурса по благоустройству территорий среди подразделений завода и наградили лучших работников предприятия.

В тот же день на завод приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он поздравил металлургов с праздником и вручил рабочим медали в здании ДК «Алтай-Кокса».

Виктор Томенко вручает медали работникам «Алтай Кокса"/ Антон Дегтярев

Также в ходе рабочего визита в Заринск Томенко посмотрел, как идет ремонт лицея «Бригантина» и многострадального автомобильного моста через реку Чумыш. Вечером 15 июля губернатор поучаствовал и в открытии олимпиады малых городов Алтайского края на стадионе «Юность».

Главным праздничным днем в Заринске было 16 июля. В этот день в городе состоялся общегородской праздник на проспекте Строителей и прилегающей к нему территории.

Там прошли спортивные мастер-классы по катанию на скейтбордах и самокатах, по изготовлению сувернирных монет и подделок из глины, состоялись выставка фоторабот и выступления кавер-групп. Для жителей города пекари даже испекли трехметровый пирог, который можно было продегустировать.

Последним и главным событием стал праздничный концерт на городской площади в 19 часов. На нем выступили певица Слава и группа «Дискотека Авария».

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