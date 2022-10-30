Губернатор Томенко поздравил алтайских работников транспорта с профессиональным праздником
К поздравлению также присоединился спикер АКЗС Александр Романенко
30 октября 2022, 11:40, Никита Черников
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального Заксобрания Александр Романенко поздравили работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, сообщается на сайте краевого правительства.
«Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Стабильная, качественная работа автотранспортной отрасли обеспечивает функционирование всех сфер жизни. Мобильность, доступность и технические возможности делают этот вид перевозок одним из наиболее востребованных и социально значимых», — говорится в поздравлении.
Политики отметили, что в Алтайском крае на 245 автопредприятиях и в трёх компаниях горэлектротранспорта трудятся тысячи специалистов, «обеспечивая бесперебойные перевозки пассажиров и грузов».
«Достойно справляться с обязанностями вам помогают высокая квалификация, ответственность и преданность избранному делу. Желаем всем работникам отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и безаварийной работы!» — заключили Томенко и Романенко.
День автомобилиста — профессиональный праздник работников автотранспорта, который отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье октября.
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