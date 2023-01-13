Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днём российской печати

Политики пожелали работникам СМИ, типографий и предприятий полиграфии удачи, вдохновения, интересных встреч и добрых новостей

13 января 2023, 10:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников СМИ, типографий и полиграфии с Днём российской печати. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

По словам политиков, в крае этот профессиональный праздник отмечают сотни сотрудников средств массовой информации, работники типографий и предприятий полиграфии. "Деятельность СМИ не замирает ни на минуту. Новости, аналитические материалы и программы помогают нам — читателям, зрителям и слушателям — ориентироваться в круговороте событий и мнений", — добавили Томенко и Романенко.

"В День печати мы по традиции подводим итоги прошедшего творческого года, отмечаем краевыми наградами и премиями лучшие журналистские проекты, публикации и сюжеты. Этот год не станет исключением, и, без сомнений, в 2023 году у жителей Алтайского края также появится немало поводов поблагодарить вас за мастерство, объективность, оригинальность, отзывчивость и неравнодушие", — сказано в поздравлении.

Напоследок Томенко и Романенко пожелали работникам и ветеранам отрасли удачи, вдохновения, интересных встреч, добрых новостей, а также здоровья, мира и благополучия.