Губернатор Томенко поздравил с юбилеями двух выдающихся жителей Алтайского края

В первый день Нового года 95 лет исполнилось Виктору Погуляю и 75 лет — Владимиру Никифорову

01 января 2023, 15:25, Никита Черников

Фото: vk.com/viktor_tomenko

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 1 января поздравил с юбилеем двух выдающихся жителей региона. Об этом политик сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«В первый день Нового года сразу два Почётных гражданина Алтайского края отмечают юбилейные дни рождения. Виктору Дмитриевичу Погуляю сегодня исполнилось 95 лет, а Владимиру Ивановичу Никифорову — 75 лет. За плечами у каждого Почётного гражданина края — успешная профессиональная деятельность и выдающиеся достижения», — отметил губернатор.

По его словам, Виктор Погуляй более чем 50 лет работы многое сделал для развития ветеринарной службы и организации лечения животных от особо опасных болезней. А Владимир Никифорову уже много лет возглавляет самое крупное в районе сельхозпредприятие — «АКХ Ануйское», которое обеспечивает продуктами питания не только земляков, но и жителей других регионов.

«Искренне поздравляю юбиляров — Виктора Дмитриевича и Владимира Ивановича — с днём рождения и с наступившим Новым годом! Благодарю от имени всех жителей Алтайского края за их жизненную позицию, за трудовые заслуги. Желаю крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!» — заключил Виктор Томенко.