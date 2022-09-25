Три этажа, эскалаторы и парковка на 190 машин. Каким будет обновлённый барнаульский аэропорт

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко представили макет будущего барнаульского аэропорта. Его планируется построить и ввести в эксплуатацию к марту 2026 года. Затраты составят около 4 миллиардов рублей. Презентация состоялась во время празднования 25-летнего юбилея АО «Авиапредприятие „Алтай“» концертном зале «Сибирь» 24 сентября.

Каким будет новый аэропорт?

Главе региона макет нового барнаульского аэропорта представили замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин и гендиректор аэропорта Виталий Архипенко. На мероприятие также приехал гендиректор «Новапорта» Сергей Рудаков.

По словам Коровина, задача первого этапа модернизации аэропорта — это строительство нового аэровокзала площадью 8,5 тысячи квадратных метров. Сейчас площадь составляет 4 тысячи «квадратов». Пропускная способность аэропорта увеличится с 500 тысяч человек до 1,1 млн человек. Новое здание будет представлять собой трёхэтажный комплекс, рассказывает Коровин. На первом этаже будет зона регистрации, досмотровая зона и зона обработки, выдачи и приёма багажа. На втором этаже оборудуют зону прилёта и несколько служебных помещений, а на третьем — зону отлёта с досмотровым оборудованием. Этажи соединят лифтами и эскалаторами, рядом с аэропортом появится новая стоянка на 190 автомобилей и 70 машино-мест для нужд здания. Кроме того, у аэропорта будет три трапа для посадки и высадки пассажиров.

Презентация макета барнаульского аэропорта Виктору Томенко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Сейчас заключён договор на разработку проекта нового аэровокзала, отметил Коровин. Его закончат создавать в 2023 году, тогда же план пройдёт экспертизу. Предварительно, проект обойдётся в 70 млн рублей. Макет уже проработан, но в ходе проектирования он ещё может меняться, добавил чиновник. Но в основе аэропорт будет выглядеть так, как на макете, сказал Коровин.

«Аэропорт приобретёт новый вид и будет соответствовать всем стандартам. Макет уже проработан. Конечно, он будет в ходе проектирования меняться. По сути, аэропорт будет выглядеть так, как на макете», — рассказал Коровин.

По словам чиновника, также некоторые существующие конструкции аэропорта могут демонтировать и перенести. Но это не все работы. После 2026 года планируется и второй этап реконструкции. Тогда существующее здание аэропорта переоборудуют под международный терминал.

Кто будет строить аэропорт?

Инвестировать в строительство будет компания «Новапорт». В марте 2022 года правительство Алтайского края подписало с ней инвестиционное соглашение на строительство объекта. В 2021 году «Новапорт» выкупил долю акций аэропорта. У компании теперь 75% акций аэропорта (минус одна акция), а у Алтайского края — 25% акций (плюс одна акция). Для сделки правительству края понадобилось провести допэмиссию ценных бумаг, большую часть которых выкупил «Новапорт». Но регион всё равно обладает блокирующим пакетом акций, отметил Коровин.



Макет барнаульского аэропорта / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что правительство Алтайского края всё ещё продолжает оставаться в составе акционеров (пусть и с меньшим пакетом) и влиять на решения «по основным вопросам развития авиапредприятия». По его словам, даже если бы у правительства не было доли акций, влияние властей всё равно было бы весомым.

«Я признателен и благодарен партнёрам и инвесторам, группе „Новапорт“ за готовность взять на себя ответственность. Все шаги мы делали открыто и публично, гарантии и обязательства со стороны „Новапорта“ даны. Я уверен, что всё будет идти по плану. Мы находимся в постоянном контакте. Убеждён, что аэропорт получит новые возможности. Дойдёт время и до посадочной полосы, и до перрона, и до всего, в этом направлении мы работаем. Контакт с правительством России, с управлением авиации у нас есть, общие планы есть, будем стараться их выполнять. Они выходят за 2025 год, но время придёт очень быстро», — отметил Виктор Томенко.

Директор «Новапорта» Сергей Рудаков также отметил, что компания сотрудничает с правительством Алтайского края и планирует вместе с ним перейти «на новое качество работы».

«Даже если у меня 100% акций и нет отношений с регионом, дела не пойдут. Здесь всё взаимосвязано. Мы можем поддержать и создать инфраструктуру, наладить логистику, развить маршруты. Аэропорт в Барнауле мы построим быстро. Что касается совершенствования маршрутной сети — это более сложная задача, потому что важно, чтобы пассажир летал не через Москву или Санкт-Петербург, это каменный век. Кроме того, должен быть рейс на Новосибирск два или три раза в день. Мы доведём дело до конца. За определённое количество лет мы получим другое качество по логистике и по маршрутным сетям», — пообещал Сергей Рудаков.



Макет барнаульского аэропорта / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Гендиректор «Новапорта» заверил, что с коллективом также «всё будет нормально», и компания постарается «не давать поводов для волнений». Рудаков отметил, что холдинг сейчас работает в нескольких крупных городах России, имеет 26 аэропортов и перевозит 30 млн пассажиров в год. И с его помощью «решать все задачи проще и быстрее».

Напомним, что непосредственно строительство аэропорта должно начаться в 2024 году и продлиться около двух лет. Кроме того, параллельно строительству нового аэропорта планируется построить новую взлётно-посадочную полосу, которая находится в федеральной собственности. В 2021 году премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить около 10 миллиардов рублей на работы. Они должны стартовать в 2025 году и продлиться около двух лет. Чтобы не останавливать работу аэропорта, полосу построят рядом с существующей. «Новапорт» вложит около 700 миллионов рублей в разработку проектно-сметной документации полосы.

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