«Хайп на ровном месте». Правда ли, что вырубка сквера у библиотеки Шишкова начнется в ближайшее время

Белые ленточки на деревьях в сквере около библиотеки Шишкова заставили волноваться жителей окружающих домов и общественников, защищающих зелёные зоны Барнаула. Ещё осенью руководство «Шишковки» объявило о планах построить амфитеатр в сквере и вырубить часть деревьев. 1 июня внимание барнаульцев привлекли ленты, развешенные на стволах. Активисты посчитали, что ими пометили зону вырубки. Местные жители организовали дежурство в сквере, общественники возмущаются в соцсетях, в библиотеке же назвали всё происходящее хайпом и заявили, что не имеют никакого отношения к ленточкам, хотя от стройки отказываться не собираются. Amic.ru выяснил, что вообще происходит в сквере и почему стороны не могут прийти к компромиссу.

В чём проблема?

О том, что сквер около библиотеки Шишкова ждут рубки, стало известно осенью 2021 года. Тогда руководство библиотеки сообщило, что собирается построить на территории сквера амфитеатр, а это значит, что часть деревьев придётся срубить. Тогда жители окружающих домов и общественники возмутились этим решением, в феврале даже прошёл круглый стол, на котором присутствовали представители двух сторон и алтайского минкульта. Однако он результатов не принёс — недовольство активистов никуда не ушло, но какие-то конкретные действия они отложили «на потом».

1 июня 2022 года общественник и член движения «За зелёный Барнаул» Юрий Красильников со ссылкой на местных жителей сообщил в своём Telegram-канале, что в сквере пометили около трёх десятков деревьев: сосны, ели, берёзы и другие. Люди решили, что лентами обозначили деревья, которые идут под сруб. Чтобы этого не допустить, местные жители собираются неусыпно следить, что происходит в зелёной зоне.

«Жители собирают группу в WhatsApp и будут дальше смотреть за сквером. Пока там состоят председатели по окрестным домам, они будут туда добавлять своих активистов. Если надо будет останавливать рубку, то люди подбегут и поднимут кипиш», — рассказал Юрий Красильников amic.ru.

При этом пока, отмечает активист, общественники никого не обвиняют и намерены просто следить, как будет развиваться ситуация.

А что говорят в библиотеке?

В библиотеке amic.ru уверили, что ленточки никакого отношения к рубкам не имеют. По словам специалиста по связям с общественностью библиотеки Екатерины Пушкарской, ленточки на деревьях завязали студенты со строительного направления одного из барнаульских вузов.

«У нас в сквере работает строительный колледж и „Политех“, они что-то измеряют, я не разбираюсь в этом. Студенты в учебных целях каждый год их завязывают. Но почему-то внезапно деревья вызвали такой ажиотаж. Никакой беды от этих ленточек деревьям нет. Это суета, истерика и хайп на ровном месте», — отметила представитель библиотеки.

По словам Екатерины Пушкарской, никаких изменений в свои планы библиотека не вносила. Амфитеатр они действительно собираются строить, однако не сейчас. В данный момент идёт ремонт в библиотеке, и говорить о создании амфитеатра пока рано, отмечает Пушкарская. Представитель организации отмечает, что в этом году стройка вряд ли начнётся. А вот в следующем — возможно.

Дерево с белой лентой / Telegram-канал Юрия Красильникова

Никаких компромиссов

Барнаульский общественник и историк Данил Дегтярёв рассказывает, что на защиту сквера готовы выйти жители сразу нескольких домов в округе. В первую очередь, это жители дома на ул. Молодёжной, 3б. Они считают, что в центре города и так осталось мало зелёных пространств и у них буквально забирают последнее. Юрий Красильников отмечает, что группа поддержки сквера достаточно большая. С ними работает депутат АКЗС Андрей Кривов. В частности, он помог организовать уже упомянутый круглый стол в феврале, на котором обсуждался проект. Жители надеялись, что выслушав доводы, библиотека пойдёт навстречу людям и изменит планы. Но пока изменений нет.

Красильников предлагает рассмотреть библиотеке в качестве площадки уже готовый амфитеатр в парке «Изумрудный» — да и находится он рядом, говорит общественник.

«Они хотят амфитеатр ставить, но в 10 минутах ходьбы существует парк „Изумрудный“, там есть амфитеатр, проводите там мероприятия. Проект нам не понравился, к нему есть претензии, и будут ли исправляться эти замечания, неизвестно. Они говорили, что сносят старые, аварийные деревья. Среди них действительно есть аварийные, которые надо убирать, но есть и нормальные», — объясняет Красильников.

Пока активисты ждут обновления проекта, в библиотеке говорят, что кардинально ничего менять они не намерены. И вообще, сквер у библиотеки — их территория. А значит, только библиотека решает, что с ней делать, отмечает Екатерина Пушкарская.

«Мы не обязаны проводить какие-то общественные слушания. Мы добровольно несём существенную нагрузку, в том числе финансовую, поддерживая в хорошем состоянии этот сквер, не закрывая его от общественности, хотя мы имеем право поставить забор и делать всё, что считаем нужным. И мы же оказываемся виноваты», — рассказывает Пушкарская.

Противники застройки сквера / Telegram-канал Юрия Красильникова

Однако отдельные детали в проекте поменяться всё-таки могут, отмечает она. Сейчас библиотека собирает внутреннюю комиссию и привлекает специалистов, которые смотрят, какие деревья аварийные, а какие — нет. Аварийные точно будут снесены. И мнение общественников здесь спрашивать никто не будет.

«Есть деревья, которые действительно находятся в аварийном состоянии, и если мы будем их сохранять, они упадут на прохожего. И кто будет нести за это ответственность? Общественники? Мы ратуем за безопасность. Если дерево представляет опасность для окружающих, его надо сносить. Иначе могут быть драматические последствия», — отмечает представитель библиотеки.

Обсуждать проект с активистами в библиотеке также не намерены. По словам Пушкарской, февральского круглого стола пока было достаточно. Мнение возмущённых услышали и вряд ли новая беседа что-то изменит, отмечают в организации.