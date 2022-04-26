Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов

Глава Tesla Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам Маск прокомментировал покупку, заявив, что Twitter — «это цифровая городская площадь», на которой обсуждаются жизненно важные вопросы, а «свобода слова — это основа функционирующей демократии».

«Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, улучшив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей. Twitter обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его», — заявил он.