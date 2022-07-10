Илон Маск отказался от сделки по покупке Twitter

Американский предприниматель Илон Маск отказался от покупки Twitter. Об этом его представители уведомили соцсеть в письме.

В официальном заявлении сказано, что Маск использует своё право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки», а письмо является формальным уведомлением.

«Господин Маск имеет основания считать, что истинное число ложных или спам-аккаунтов в Twitter существенно выше, чем указанные соцсетью «менее пяти процентов», — заявили представители бизнесмена.

Недовольство бизнесмена вызвало большое число спам-аккаунтов, которое, по его мнению, уменьшено в официальной статистике. Его также не устроила кадровая политика компании.