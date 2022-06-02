Итоги переписи. В Алтайском крае выявили самое большое сокращение жителей в Сибири

Всего по предварительным данным переписи-2020, которая из-за пандемии была перенесена на 2021 год, в Алтайском крае проживает 2 млн 164 тыс. человек. Такую статистику официально опубликовали в «Российской газете». Это 89,4% от результатов, показанных регионом в 2010-м году, когда проводили предыдущую перепись. То есть за 11 лет край «стал меньше» на 256 тыс. человек.

Сегодня 1,258 млн (58,1%) живут в городах края, а 906 тыс. (41,9%) — в сельской местности. Как показывают эти предварительные данные, в крае, кроме сокращения общего числа жителей, произошло и перераспределение в процентном соотношении горожан и сельчан. В 2010-м доля горожан была меньше — только 54,7%, а на селе жили 45,3%.

Что показала перепись в других регионах СФО

В целом в Сибири, по предварительным данным, произошло не столь значительное сокращение количества жителей. В СФО проживают на 2,2% меньше человек, чем в 2010-м. Это 16,793 млн (данные приведены с учётом того, что между двумя переписями из Сибирского федерального округа убрали несколько регионов, их цифры перешли в Дальневосточный округ). В абсолютных показателях количество сибиряков в оставшихся субъектах сократилось на 317 тыс.

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Дело в том, что не все регионы Сибири показали сокращение жителей между 2010 и 2021 годами. Кроме Алтайского края, таких аутсайдеров ещё три: Омская область — минус 6% (теперь там живут 1,859 млн), Кузбасс — минус 5,9% (2,601 млн — третье место по количеству жителей в СФО) и Иркутская область — минус 2,4% (2,370 млн). По остальным шести регионам есть прирост.

Больше всех плюсовой показатель у Тувы, где за 11 лет между переписями добавилось 9,4% (всего там сейчас проживает 337 тыс. человек). Далее идёт Новосибирская область, у которой рост в 5% (итого 2,798 млн — это второе место по общему количеству жителей в СФО). На 2,4% «подросла» Республика Алтай (всего 211 тыс. жителей — самый малочисленный регион Сибири).

На 1,5% выросла Томская область (1,063 млн). На 1% стал больше Красноярский край (2,857 млн — первое место в Сибири по количеству жителей). И на 0,6% повысилось количество жителей Хакасии (всего 535 тыс.).

Зачем нужна перепись населения

Численность проживающих на той или иной территории принимают во внимание при решении ряда вопросов по социально-экономическому развитию региона. Например, распределение бюджетных средств или строительства важных соцобъектов.

Более углубленные данные, которые Росстат опубликует позже, будут учтены при реализации, например, инвестпроектов. Это и возраст проживающих в регионе, их профессиональная квалификация и т.д. Возможно, изменившиеся данные повлияют и на переустройство избирательных округов, если демографическая ситуация в регионе кардинально поменялась.

Напомним, что это ещё предварительные данные, приведённые Росстатом на начало переписи — октябрь 2021 года. Эти данные являются оценочными, когда обработка завершится, численность населения может незначительно измениться, пишет «Российская газета». Окончательные результаты этой переписи должны быть опубликованы не позднее 31 декабря 2022 года.