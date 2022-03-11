Иван Ургант уехал из России, но обещал вернуться
Шоумен отреагировал на слухи о том, что он решил уехать из страны навсегда
11 марта 2022, 18:31, Илья Звягинцев
Российский телеведущий Иван Ургант уехал из России. Информацию об этом он подтвердил в своих социальных сетях.
По информации ряда телеграм-каналов, Ургант уехал из России в Израиль. Источники писали о том, что шоумен решил переехать навсегда.
Сам Ургант отреагировал на эти сообщения и заявил, что его «отпустили в отпуск». Телеведущий написал, что он вернётся.
Ранее в СМИ также появилась информация о том, что Россию покинула Алла Пугачёва. Она также ответила на сообщения и рассказала, что «отпуск и лечение не являются эмиграцией».
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