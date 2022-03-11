Иван Ургант уехал из России, но обещал вернуться

Российский телеведущий Иван Ургант уехал из России. Информацию об этом он подтвердил в своих социальных сетях.

По информации ряда телеграм-каналов, Ургант уехал из России в Израиль. Источники писали о том, что шоумен решил переехать навсегда.

Сам Ургант отреагировал на эти сообщения и заявил, что его «отпустили в отпуск». Телеведущий написал, что он вернётся.

Ранее в СМИ также появилась информация о том, что Россию покинула Алла Пугачёва. Она также ответила на сообщения и рассказала, что «отпуск и лечение не являются эмиграцией».