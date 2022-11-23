Из Барнаула в Северодвинск доставили автономный туалет

Власти Северодвинска закупили в Барнауле пять автономных и технологичных туалетных модулей, сообщили в администрации города.

Конструкция состоит из двух санитарно-гигиенических кабин, одна из которых адаптирована для людей с ограниченными физическими возможностями.

«Фасады модуля изготовлены из древесно-полимерного композитного материала с высокой огнестойкостью. Такой туалетный модуль может эксплуатироваться в автономном режиме, укомплектован специальными ёмкостями для чистой воды и сбора отходов. Он оснащён экономичной энергосберегающей системой освещения со светодиодными элементами, работающими от датчиков движения», — рассказал барнаульский предприниматель, ставший победителем аукциона на поставку туалетов.

Модуль имеет высококачественную тепловую изоляцию, может отапливаться с помощью электрических нагревателей. Также оснащён терминалом для безналичной оплаты.