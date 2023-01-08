Из Барнаула запускают прямые авиарейсы в Омск и Тюмень

Авиакомпания «ЮТэйр» увеличивает программу полётов из Барнаула

08 января 2023, 19:15, ИА Амител

Уже в январе 2023 года из Барнаула можно будет улететь прямыми рейсами в Тюмень и Омск, сообщает пресс-служба международного аэропорта имени Германа Титова. Самолёты в Тюмень будут летать с периодичностью два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Билет в одну сторону обойдётся в шесть тысяч рублей. Время в пути составит три часа.

На один час меньше займёт полёт до Омска, цена билета будет стартовать от 4,7 тысячи рублей. В этот сибирский город рейсы будут выполнять один раз в неделю — по вторникам.

По этим направлениям полёты будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр».