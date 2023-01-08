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Из Барнаула запускают прямые авиарейсы в Омск и Тюмень

Авиакомпания «ЮТэйр» увеличивает программу полётов из Барнаула

08 января 2023, 19:15, ИА Амител

Уже в январе 2023 года из Барнаула можно будет улететь прямыми рейсами в Тюмень и Омск, сообщает пресс-служба международного аэропорта имени Германа Титова. Самолёты в Тюмень будут летать с периодичностью два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Билет в одну сторону обойдётся в шесть тысяч рублей. Время в пути составит три часа.

На один час меньше займёт полёт до Омска, цена билета будет стартовать от 4,7 тысячи рублей. В этот сибирский город рейсы будут выполнять один раз в неделю — по вторникам.

По этим направлениям полёты будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр».

 

Комментарии 2

  • В москву сибирь за туда-обратно везет за 10900 а тут в омск 6000.
    08 января, Гость   Ответить
  • Очень дорого для Омска!
    09 января, Гость   Ответить
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