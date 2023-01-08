Из украинского плена вернулись 50 российских военных

Всех их на военных самолётах доставят в Москву на лечение и реабилитацию

08 января 2023, 21:17, ИА Амител

Фото: Минобороны РФ

В результате первого в 2023 году обмена пленными между Россией и Украиной на родину 8 января вернулись 50 россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Всех освобождённых с подконтрольной киевскому режиму территории доставят в Москву на военно-транспортных самолётах. В столице они пройдут лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.