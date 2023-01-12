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Из-за мороза самолет не смог вылететь из Новосибирска в Таиланд

По словам пассажиров, рейс перенесли почти на сутки

12 января 2023, 13:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Самолёт из Новосибирска не смог вылететь в Таиланд. Об этом проинформировали в региональной прокуратуре.

В социальных сетях пассажиры рассказали о том, что им неожиданно сообщили о задержке рейса на несколько часов, а затем перенесли его почти на сутки.

Люди долгое время не могли узнать причину переноса, но позднее им пояснили, что самолёт не смог взлететь из-за сильного мороза.

"В соответствии с расписанием вылет воздушного судна запланирован сегодня в 01 часов 30 минут, однако предварительно перенесён авиакомпанией на 23 часа 30 минут. Выполнения рейса ожидают 293 пассажира, из них 50 детей", — рассказали в прокуратуре.

Ведомство проводит проверку по данному факту.

 

Комментарии 16

  • А нефиг по тайландам шляться - дома сидите
    12 января, Гость   Ответить
  • То есть пилоты сначала попробовали взлететь без пассажиров, у них не получилось и они перенесли вылет? А как остальные самолеты взлетали? Там не Барнаул, вылетает около 15 самолетов в час
    12 января, Гость   Ответить
  • А нефиг по тайландам шляться - дома сидите **** Ага) тебя, немытого, спросить забыли)
    12 января, Гость   Ответить
  • ага.пробный взлет)))
    12 января, Гость   Ответить
  • немытого, спросить забыли) - В отличие от вас моюсь регулярно, а вам так и надо сидите сутки в аэропорту.
    12 января, Гость   Ответить
  • вам так и надо сидите сутки в аэропорту. *** Ладно, можно и сутки в аэропорту посидеть, но потом на курорте на море чилить) а ты так и будешь в своей проперженной хрущобе на мир в телевизор дивиться)
    12 января, Гость   Ответить
  • Телевизор не смотрю.. Отдыхаю в Горном. А тебе не вернуться желаю.
    12 января, Гость   Ответить
  • Тоже непонятно, все остальные самолеты вылетели, а именно этот не смог из-за мороза ? Что за бред ? Явно не в морозе дело чтобы почти на сутки вылет сдвинуть. Авиакомпания за украденные сутки из тура денежки то выплатит туристам ?
    12 января, Гость   Ответить
  • То есть пилоты сначала попробовали взлететь без пассажиров, у них не получилось и они перенесли вылет? А как остальные самолеты взлетали? ___________________________________ Если самолет только что прибыл, то он без проблем взлетит, т.к. движки еще не успели остыть. Если после хотя бы суточной стоянки, то его готовить приходится долго, прогревать, а иначе движки на взлетный режим выйти не смогут.
    12 января, Гость   Ответить
  • а иначе движки на взлетный режим выйти не смогут./////До лета греть будут?
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, Не ёрничайте, работа авионики предусматривает ступенчатый запуск устройств, не запустив одно - не включится следующее за ним. Так что там кроме движков хватает разного.
    12 января, Гость   Ответить
  • Там не Барнаул, вылетает около 15 самолетов в час - вылетали... Сейчас там международных рейсов почти нет.
    12 января, Гость   Ответить
  • "До лета греть будут?" Позвонят на авито по объявлению "отогрею ваш авто в любой мороз"
    12 января, Гость   Ответить
  • Сейчас там международных рейсов почти нет/// а внутренние рейсы не считаются за самолёты, или теперь на дирижаблях летают?)
    13 января, Гость   Ответить
  • . А тебе не вернуться желаю. **** Тебе же твоё пожелание и отрыгнется. Бумеранг.
    13 января, Гость   Ответить
  • Ступенчатый запуск, понятно. И он такой только у этого данного самолета ? Остальные Боинги и Айрбусы не имеют такого запуска ? Они то почему-то все улетели. Посмотрите онлайн-табло Толмачево, там огромное кол-во самолетов вылетело примерно в то же время.
    13 января, Гость   Ответить
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