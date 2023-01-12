Из-за мороза самолет не смог вылететь из Новосибирска в Таиланд

По словам пассажиров, рейс перенесли почти на сутки

12 января 2023, 13:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Самолёт из Новосибирска не смог вылететь в Таиланд. Об этом проинформировали в региональной прокуратуре.

В социальных сетях пассажиры рассказали о том, что им неожиданно сообщили о задержке рейса на несколько часов, а затем перенесли его почти на сутки.

Люди долгое время не могли узнать причину переноса, но позднее им пояснили, что самолёт не смог взлететь из-за сильного мороза.

"В соответствии с расписанием вылет воздушного судна запланирован сегодня в 01 часов 30 минут, однако предварительно перенесён авиакомпанией на 23 часа 30 минут. Выполнения рейса ожидают 293 пассажира, из них 50 детей", — рассказали в прокуратуре.

Ведомство проводит проверку по данному факту.