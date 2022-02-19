Из-за Солнца телевидение в Алтайском крае две недели будет работать с паузами

C 22 февраля по 9 марта телевещание в Алтайском крае будет работать с паузами 5-17 минут в сутки. Причина этого — интерференция, сезонное явление, при котором Солнце мешает работе ТВ-приёмников. Об этом сообщает Минцифры региона.

При интерференции Солнце, спутник связи и приёмная антенна на телебашне выстраиваются на одной линии. Цифровой ТВ-приёмник принимает сигнал Солнца как помеху и не может выделить полезный сигнал изображения и звука.

Пик интерференции приходится на период с 08:44 до 09:41 по московскому времени. В это время телепрограммы могут пропадать полностью. Максимальное время простоя — от 5 до 17 минут в день.

Для каждой передающей станции время начала и окончания интерференции рассчитывается с точностью до минуты. График возможных перерывов трансляции телесигнала в каждом населённом пункте можно узнать на сайте РТРС в разделе «Временные отключения трансляции» и в кабинете телезрителя online.rtrn.ru.