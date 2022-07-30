Известный магазин в историческом центре Барнаула выставили на продажу
Собственник отметил, что в помещении есть электричество, водоснабжение, газ, видеонаблюдение, телефония, интернет
30 июля 2022, 11:47, Илья Звягинцев
Известный магазин «Дом обоев», расположенный на улице Льва Толстова, выставили на продажу в Барнауле. Объявление разместили на «Авито».
«Помещение после капитального ремонта, находится в самом центре исторического места города Барнаула», — рассказывает автор сообщения.
Отмечается, что здание можно использовать под магазин, кафе или гостиницу.
Собственник добавил, что в помещении есть электричество, водоснабжение, газ, видеонаблюдение, телефония, интернет.
В дворовой зоне можно обустроить территорию летнего кафе.
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