Известный магазин в историческом центре Барнаула выставили на продажу

Известный магазин «Дом обоев», расположенный на улице Льва Толстова, выставили на продажу в Барнауле. Объявление разместили на «Авито».

«Помещение после капитального ремонта, находится в самом центре исторического места города Барнаула», — рассказывает автор сообщения.

Отмечается, что здание можно использовать под магазин, кафе или гостиницу.

Собственник добавил, что в помещении есть электричество, водоснабжение, газ, видеонаблюдение, телефония, интернет.

В дворовой зоне можно обустроить территорию летнего кафе.