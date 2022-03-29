Американская компания Johnson & Johnson частично приостановит поставки в Россию. Об этом сообщает «Лента.ру».

Организация, которая в начале марта уже приостановила все инвестиции в Россию и отказалась от рекламы и клинических исследований, указывает на «разрастание гуманитарного кризиса» и теперь также намерена прекратить поставки товаров для личной гигиены.

При этом поставлять медикаменты и медицинское оборудование Johnson & Johnson продолжит. Также компания заявила, что увеличит пожертвования на гуманитарные цели для помощи беженцам с пяти до десяти миллионов долларов.

Портфель брендов компании включает такие марки, как o.b., Carefree, Neutrogena, Clean & Clear, Johnson's.