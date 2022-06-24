К тушению лесного пожара в Локтевском районе Алтайского края привлекли самолет-амфибию

К ликвидации природного пожара в н.п. Лаптев Лог и Борисовка Угловского района привлечен самолёт-амфибия Бе-200ЧС. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сейчас борьба с огнем продолжается

Благодаря оперативно принятым мерам, усилиям всей группировки сил и средств различных служб территориальной подсистемы, перехода огня к поселениям не допущено. Площадь пожара пройденная огнём составляет 615 га. На месте работает аэромобильная группировка МЧС России, оперативные группы с беспилотной авиасистемой.

Всего к ликвидации пожара привлечено 219 человек, 73 единицы техники, из них от МЧС России 92 человека, 15 единиц техники.