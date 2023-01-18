Кабмин не поддержал законопроект о выходном дне 31 декабря

Правительство считает, что целесообразнее принимать решение о переносе в каждом конкретном случае, с учётом обстоятельств

18 января 2023, 21:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство России не поддержало законопроект, который предлагал установить 31 декабря нерабочим праздничным днём при сохранении установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что инициативу внесли депутаты ЛДПР в декабре 2020 года. По мнению авторов инициативы, если 31 декабря оказывается рабочим днём, то сотрудники исполняют функции не в полном объёме – многие берут отгулы и отпуска, чтобы подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими.

В отзыве правительства подчеркнули, что в 2022 году 31 декабря был выходным днём, а в 2023 году он также будет выходным. Кабмин считает, что в каждом конкретном случае перенос выходных целесообразнее принимать с учётом сложившихся обстоятельств и условий. В частности, так уже делали в 2018 году, когда выходной день был перенесён с субботы, 29 декабря, на понедельник, 31 декабря.

"Таким образом, предлагаемое в настоящее время является избыточным", – резюмировали в кабмине.