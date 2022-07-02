Кабмин РФ выделил 257 млн рублей на очистку озера Завьялово в Алтайском крае

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении федеральных средств на расчистку озера Завьялово в Алтайском крае. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Иван Лоор в своём Telegram-канале.

Отмечается, что на расчистку солёного озера выделят 257 млн рублей. Работы рассчитаны на ближайшие три года — с 2022-го по 2024-й. Первый транш в размере 109 млн рублей Алтайский край получит уже в этом году.

«Нужно очистить озеро от ила. Это будут делать с помощью земснаряда. Со дна водоёма планируют поднять 326 тысяч „кубов“ грунта. Что ждёт в будущем? Это — обустроенный пляж, зарыбление, чистая водная гладь и, конечно же, приятный бриз, а не затхлый запах озерного перегноя», — рассказал Лоор.

Он также поблагодарил всех причастных к проекту — органы власти региона, муниципалитета и обычных людей.