Кадровики рассказали, каких женщин и мужчин дискриминируют при приёме на работу в Барнауле

В Барнауле работодатели уходят от гендерных стереотипов и негласные запреты на трудоустройство женщин и мужчин встречаются всё реже, сообщает SuperJob.

«Число работодателей, имеющих какие-либо предпочтения по поводу социального статуса кандидатов-женщин, сокращается. Сегодня они есть в общей сложности в 23% компаний. В 2021 году было 26%, а в 2019-м — 36%», — говорится в исследовании.

Аналогичная ситуация и в отношении мужчин: число организаций, имеющих предпочтения относительно их семейного положения, по сравнению с 2019 годом сократилось более чем вдвое: с 26% до 13% сегодня.

Немногочисленные компании, где всё ещё есть негласные гендерные предпочтения, чаще благосклонны к соискателям, состоящим в браке и имеющим детей.

«В том, что в их компании есть негласные запреты в отношении некоторых категорий женщин-кандидатов, признались 15% менеджеров по персоналу. Чаще всего бизнес опасается брать в штат женщин, состоящих в браке, но не имеющих детей, — 9%. Негласные запреты в отношении мужчин налагаются вдвое реже (8%), при этом компании чаще всего избегают холостых мужчин без детей — 5%», — выяснили аналитики.

Опрос проводили с 26 октября по 30 ноября 2022 года.