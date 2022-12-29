НОВОСТИОбщество

Кадыров анонсировал более жестокую операцию «Возмездие» на Украине

По его словам, прошедшая в конце октября на Украине отдельная операция была только первым этапом

29 декабря 2022, 22:29, ИА Амител

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Специальная отдельная операция «Возмездие», прошедшая в конце октября на Украине, была первым этапом. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии. Прямую трансляцию ведет RT.

«Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается», — подчеркнул руководитель региона.

Ранее Кадыров сообщал, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено 657 и ранено 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 40 единиц техники. По его словам, это успехи специальной отдельной операции под названием «Возмездие».

Комментарии 10

  • Почему молчит Томенко ?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Новости прекрасные! Но хотелось бы увидеть результаты
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Кадыр, накажи уже шизофреника Невзорова, раз Путя не может.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Чтобы понять, что произойдёт уже вот-вот, советую посмотреть на ютьюбе интервью с доктором военных наук полковником Сивковым: "К.Сивков: как правильно применить ядерное оружие?" *** Готовимся!!!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Хочешь увидеть езжай туда
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Результат уже чувствуем, а дальше будет ещё интереснее. Процесс не обратим.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Трагедия века для обеих сторон (RU и UA), и праздник для EN и USA. Все-таки стравили, все-таки реализовали свои планы.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Еще в 2013 Пелоси заявила что инвестировали "в демократию и безопасность" на Украине более 5 млрд долларов. Кто-то из лиьератов скажет, что они заботились об украинцах. Но "ха-ха!". Они заботились лишь о себе и свой будущей стабильности в мире. Они долго и планомерно шли к тому что получилось сейчас.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • План-то у врагов (EN и USA) один и определённый - раздербанить Россию и добраться до её природных ресурсов.А либералы рассказывают сказки о достойном справедливом капитализме, а не правду о хищниках-империалистах,барагозящих о свободе и демократии.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Что вы такое пишите?Они очень полюбили Украину и всех людей,живущих там когда та ещё была в составе СССР.И Прибалтику любили просто спасу нет.То просто кремлёвская пропаганда,хуже которой ничего нет на свете."Разделяй и властвуй"...Придумают же люди... PS Крымчан они тоже любили,но потом перестали и ввели к ним санкции.Потому что же это такое?Любить,так всех вместе,скопом.
    30 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров