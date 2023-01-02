Как будет работать «Почта России» в Алтайском крае на январских праздниках

Компания установила всего три выходных дня

02 января 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: postrobot.ru

График работы отделений «Почты России» изменился в новогодние праздники, сообщает администрация Барнаула. Так, 1, 2 и 7 января отделения «Почты России» по всему Алтайскому краю не работают. В эти дни почтальоны не будут разносить отправления и печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с реготделением ПФР.



3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Чтобы клиенты своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.



Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.