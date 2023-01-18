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Как бы выглядели российские актеры, если снялись в новом «Аватаре»

Фантазируем, что было бы, если Джеймс Кэмерон снял продолжение своего фильма в России

18 января 2023, 06:45, ИА Амител

В одной запрещённой соцсети есть масочка, которая превращает людей в аватаров. Очень популярна она стала на фоне премьеры "Аватар 2. Путь воды". Amic.ru решил пофантазировать, а если бы у Джеймса Кэмерона снимались российские актёры? И немного "загримировали" отечественных звёзд. Сможете угадать, кто на фото?

Комментарии 5

  • Хватит рекламировать эту западную ересь. У нас свои фильмы хорошие. Когда эти западные гниды пытаются развалить нашу Родину вы еще будете ихние киношки обсуждать и смотреть? Что это, если не измена?
    18 января, Гость   Ответить
  • У нас свои фильмы хорошие --- какие
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, действительно интересно узнать какие это у нас фильмы? Может на Брата с детьми предлагаете сходить или Любовь и голуби пересмотреть на 800тыс. раз? Фильмы должны быть новые и сейчас, а кроме чебурашки с натяжкой ничего за последний год для просмотра детьми и подростками, увы
    18 января, Гость   Ответить
  • ничего за последний год для просмотра детьми-------- елки-иголки посмотрите. добрый легкий кин.
    18 января, Гость   Ответить
  • добрый легкий кин--- без комментариев
    18 января, Гость   Ответить
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