Как бы выглядели российские актеры, если снялись в новом «Аватаре»

Фантазируем, что было бы, если Джеймс Кэмерон снял продолжение своего фильма в России

18 января 2023, 06:45, ИА Амител































В одной запрещённой соцсети есть масочка, которая превращает людей в аватаров. Очень популярна она стала на фоне премьеры "Аватар 2. Путь воды". Amic.ru решил пофантазировать, а если бы у Джеймса Кэмерона снимались российские актёры? И немного "загримировали" отечественных звёзд. Сможете угадать, кто на фото?