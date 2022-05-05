Как ездить на личном автомобиле по Барнаулу во время перекрытия моста на Новом рынке?

Путепровод на проспекте Ленина в Барнауле полностью закроют на реконструкцию с 25 мая. Добираться на работу горожане станут дольше примерно на час. Для того чтобы во время ремонта передвигаться по краевой столице быстрее, будут организованы выделенные полосы для общественного транспорта. Они расположатся на проспекте Ленина и Калинина. Мэрия Барнаула призывает горожан на время ремонтных работ, которые продлятся до конца 2023 года, пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт, чтобы разгрузить центр от пробок. Однако если вы решите этого не делать и продолжать ездить по центру Барнаула на автомобиле — ловите нашу подробную схему движения.