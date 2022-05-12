Как ездить по выделенным полосам в Барнауле, чтобы не нарваться на штраф. Инструкция

В Барнауле внедрили выделенные полосы для общественного транспорта. «Выделенки» появились на проспектах Ленина, Строителей, Калинина, а также улицах Аносова и Челюскинцев. Власти предполагают, что благодаря этому решению пассажирский транспорт, который изменил маршруты из-за реконструкции путепровода на Новом рынке, сможет передвигаться по городу без пробок. Однако пока «выделенки» не эффективны: автомобилисты занимают эти полосы. Между тем это нарушение, за которое грозит серьёзный штраф. Специально для тех, кто не помнит ПДД, рассказываем, как автомобилистам передвигаться по выделенным полосам, чтобы не лишиться денег. Кстати, уже в июне вдоль выделенных полос установят камеры видеофиксации и избежать наказания не удастся.

Кто может ездить по «выделенкам»?

Как правило, полосы, предназначенные для общественного транспорта, находятся в крайнем правом к обочине ряду и обозначаются буквой «А». Передвигаться по ним могут автобусы всех видов и троллейбусы. А также маршрутные такси и велосипедисты. Автобусная полоса выделяется специальным знаком 5.14. Действовать он будет до ближайшего перекрёстка или до знака отмены.

А такси ведь тоже пассажирский транспорт. Им разрешено двигаться по выделенным полосам?

Да, но не всем. Автомобиль такси должен быть с соответствующей окраской и иметь на кузове значок «шашечки». Естественно, ещё одно обязательное требование — наличие счётчика-таксометра. В противном случае сотрудники ГИБДД могут запросто остановить и оштрафовать водителя, машина которого такими опознавательными знаками не оснащена. Также у автомобиля обязаны быть жёлтые номера.

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А если мне нужно повернуть направо? Заезжать на «выделенку» можно?

Смотрите на дорожную разметку: если линия сплошная, то перестраиваться вы не можете. В этом случае едете прямо до прерывистой линии. Увидели такую — можете перестраиваться, убедившись, что не создаёте помех транспорту, движущемуся по «выделенке». Даже если это не общественный транспорт, а обычный автомобиль, который находится на полосе незаконно.



Сотрудники ГИБДД обращают внимание: бывают случаи, когда автомобилисты при выезде с прилегающей дороги выжидают «окно» на общей полосе, блокируя движение общественного транспорта по «выделенке». Так делать нельзя — совершать манёвры необходимо не создавая никому помех.

Слышал, что по выходным по выделенным полосам можно ездить всем?

Это не так. Существует популярное мнение среди автомобилистов, что по выделенной полосе могут передвигаться все транспортные средства в праздники и выходные. Но оно не верно. Нарушителей ждёт штраф.

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И какое наказание мне грозит за езду по «выделенке»?

За нарушение правил движения по дорогам с выделенной полосой «А» в настоящее время привлекут к ответственности по ч. 1 ст. 12.16 («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги») КоАП РФ. В качестве санкций в ней предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1500 до 5000 рублей. Впрочем, на первых порах, пока автомобилисты не привыкнут к новым дорожным реалиям, в ГИБДД не будут штрафовать водителей. Однако летом на улицах Барнаула установят камеры видеофиксации и отвертеться от наказания уже не получится.

А скорая помощь и пожарные машины могут ездить по выделенным полосам?

Да. Специальный транспорт, как и скорая помощь, полиция и пожарные, имеют право выезда на выделенную под общественный транспорт полосу. Это вызвано необходимостью экстренного решения чрезвычайной ситуации. Для этого им необходимо включить проблесковые маяки и звуковой сигнал, чтобы иметь право перестроиться.

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Я тоже не хочу стоять в пробках. Как мне ездить по специальной полосе?

Пересядьте на общественный транспорт или пользуйтесь услугами легального такси. Власти Барнаула надеются, что на время реконструкции путепровода на проспекте Ленина большинство горожан так и сделают. Тогда будет меньше вероятности, что центр краевой столицы будет стоять в бесконечных пробках.

Напомните, а где в Барнауле внедрили «выделенки»?

Для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта предлагается внедрение системы выделенных полос для движения общественного транспорта:

— пр. Ленина, от ул. Партизанской до пл. Октября в направлении путепровода;

— пр. Калинина, от пл. Октября до ул. Пионеров в оба направления;

— пр. Калинина, от ул. Аносова до ул. Кулагина в сторону центра;

— ул. Аносова, от пр. Ленина до пр. Калинина;

— ул. Челюскинцев, от пр. Строителей до ул. Партизанской (обособление трамвайных путей) для организации бесперебойной работы трамвайных маршрутов;

— пр. Строителей, от пр. Красноармейского до Павловского тракта;

— пр. Строителей, от ул. Ядринцева до пр. Красноармейского.