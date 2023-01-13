Как открыть счёт за границей в 2023 году

Рассмотрим правила в Белоруссии, Турции, ОАЭ, Казахстане и Узбекистане

13 января 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

Почти все россияне, посещавшие иностранные государства в 2022 году, жаловались на трудности со снятием наличных, а также с оплатой товаров, услуг и сервисов. Избежать подобных проблем можно, открыв счёт в банке другой страны и выпустив к нему банковскую карту. Расскажем, где это сделать проще всего.

ОАЭ

ОАЭ называют «средневосточной Швейцарией». Местные банки имеют хорошую репутацию и обеспечивают клиентам высокий уровень конфиденциальности.

Те, кто не является резидентом страны, имеют право только на открытие сберегательного счёта. Если вам требуется текущий счёт, дающий право на проведение широкого спектра финансовых операций, предварительно необходимо получить резидентскую визу. Сделать это можно в трёх случаях: при трудоустройстве, приобретении недвижимости или если открыть компанию в Дубае (или любом другом Эмирате).

Важно: в ОАЭ представлены в том числе европейские банки. Россиянам рекомендуют выбирать местные кредитные учреждения, поскольку страна дружественно относится к РФ.

Белоруссия

Часть банков этой страны попали под западные санкции, но услугами остальных россияне могут пользоваться без ограничений. Достаточно иметь паспорт и небольшой депозит (не превышающий 10 тысяч в эквиваленте на рубли), а также внести плату за открытие самого счёта. В некоторых белорусских банках ещё требуют наличие местной сим-карты.

Турция

Открытие счёта иностранцами возможно только при наличии рабочей визы или ВНЖ. Все операции проводят только лично, поэтому тем, кому посредники предлагают оформить всё дистанционно, следует насторожиться. Проще всего россиянам без турецкого Ikamet открыть счёт в Denizbank или Ziraat Bankasi. Кроме депозита, банк может потребовать финансовую отчётность за определённый период, подтверждающую происхождение средств.

Казахстан

В 2022 году вследствие большого наплыва россиян местные банки серьёзно ужесточили требования к тем иностранным гражданам, которые собираются открыть счёт на территории страны. Кроме загранпаспорта, местного ИНН и номера телефона, в банке могут потребовать выписки с российских банковских счетов, поэтому лучше получить их заранее. Относительно лояльные требования для россиян установлены в банке Freedom Finance Bank (здесь открывают счёт без ВНЖ).

Узбекистан

В этой стране условия открытия счёта достаточно лояльны, поэтому стали популярны так называемые "карт-туры". Для открытия счёта требуется депозит, загранпаспорт, а также постоянная или временная регистрация. Последнюю можно получить даже в отеле. Карту выдают за два дня (в большинстве стран нужно ждать две недели), счёт открывают сразу.

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