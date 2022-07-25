Как в Европе. Глава Бийска предложил снизить скорость в городах Алтая до 40 км/ч

Глава Бийска Александр Студеникин предложил ввести ограничение скорости автомобилей в крупных городах Алтайского края до 40-60 километров в час. По его мнению, эта мера поможет в борьбе со смертностью на дорогах региона, которая в этом году значительно выросла. Только в Бийске с начала 2022 года в ДТП погибли уже 14 человек, когда в прошлом году — всего трое. Об этом Александр Студеникин заявил 21 июля на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провёл губернатор Виктор Томенко.

Почему Александр Студеникин предлагает ввести ограничения скорости?

За шесть месяцев 2022 года в Бийске количество погибших в ДТП выросло в четыре раза. Всего в наукограде зарегистрировано 98 аварий. Причём большинство из них произошло на участках, которые отремонтировали по программе «Безопасные качественные дороги»: автомобилисты начали превышать скоростной режим. Александр Студеникин отмечает, что городские власти всеми силами борются с «гонщиками», но принятых мер оказалось недостаточно.

При этом он отметил эффективность одной из мер. В частности, сотрудники ГИБДД устанавливали дополнительные знаки в черте Бийска, ограничивающие скорость до 40 километров в час и с видеофиксацией. Как утверждает Студеникин, на таких отрезках с начала года не произошло ни одного смертельного ДТП. Мэр наукограда уверен, что Алтайскому краю нужно брать пример с Европы, где уже давно научились эффективно бороться с аварийностью, заставив водителей снизить скорость в черте города.

«Мы провели анализ и пришли к выводу, что весь транзитный транспорт „несётся“ через наш город на скорости 100 километров в час. Пришлось поставить знаки на въезде в Бийск и установить камеры. Мера оказалась эффективной. Нам нужно взять примеры с Европы, где скорость в городах не превышает 40-60 километров в час. Водители боятся камер видеофиксации нарушений и снижают скорость. Но у нас в Бийске таких комплексов всего четыре. А нужно не меньше 50. Тогда мы снизим аварийность. Но денег, к сожалению, сразу на все не хватает», — заявил Александр Студеникин.

Кажется, вопрос об ограничении скорости уже обсуждали?

Да, эту идею обсуждают уже много лет. В начале прошлого года общественный совет Минтранса также предлагал существенно уменьшить максимально разрешённую скорость в городах России до 40-50 км/ч. Эксперты полагают, что в городах считается оптимальным соотношение, когда скорость машин не превышает скорость пешеходов более чем в десять раз. В этом случае у водителя есть возможность вовремя остановиться, а у пешехода — заметить приближающийся транспорт. С учётом средней скорости человека 4-5 км/ч, в населённых пунктах автомобили не должны двигаться быстрее 40-50 км/ч.

В начале 2022 года власти Москвы заявили о планах воплотить эту идею. Впрочем, водители и многие общественники выступили против. По их мнению, тотальное уменьшение скоростного лимита в городах может привести к транспортному коллапсу.

При этом во многих городах Европы действительно уже много лет введены ограничения по скорости.

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Общество Количество смертельных ДТП на Алтае в 2022 году увеличилось до рекордных показателей

В каких ДТП в Алтайском крае чаще всего гибнут люди?

В Алтайском крае за первые шесть месяцев 2022 года на дорогах погибло 112 человек, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же с января ДТП унесли жизни 130 человек. Среди них — шестеро детей.

По данным статистики ГИБДД, основными видами ДТП являются столкновения транспортных средств (344 аварии, или 37,1% от всех ДТП), наезды на пешеходов (286, или 30,9%), съезд с дороги (147, или 15,9%), наезды на велосипедистов (42, или 4,5%), наезды на препятствия (33, или 3,6%). При этом по вине водителей транспортных средств произошло 87% всех ДТП. Основные причины: несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигнала светофоров.