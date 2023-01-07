Как встретили Рождество в новом и самом большом храме Барнаула. Фоторепортаж

Ночную службу в церкви возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий

07 января 2023, 08:15, Екатерина Смолихина











































































































































































В ночь на 7 января православные христиане встретили светлый праздник Рождества Христова, являющийся одним из двенадцати главных церковных праздников года.

В Барнауле ночные службы прошли в шести храмах. Мы заглянули в Александро-Невский собор, самые большой и «молодой» храм краевой столицы. Великой освещение собора состоялось в 2021 году, однако ему на самом деле уже более 30 лет. Отсчёт идёт с освящения закладного камня святейшим патриархом Алексием II в мае 1991 года. Александро-Невский собор стал первым храмом, заложенным в Барнауле после Революции.

Новое большое здание собора отличает его от других православных храмов Барнаула. Помещение в нём светлое, с белоснежными колоннами и высокими витражами с изображением святых.

Как барнаульцы встретили Рождество в новом храме — в нашем фоторепортаже.