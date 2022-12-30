Как выбрать икру к новогоднему столу и почему ее нельзя покупать с рук?

Рассказываем, на что нужно обратить внимание и стоит ли покупать деликатес у уличных торговцев

30 декабря 2022, 08:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Красная икра является одним из важных атрибутов новогоднего стола. Приготовить бутерброды с ней на этот праздник стараются даже люди со скромными финансовыми возможностями. На что стоит обратить внимание при выборе икры и почему ее лучше покупать в сетевых магазинах, читайте на amic.ru.

Почему в интернете икра дешевле и можно ли ее покупать?

Сайт avito перед Новым годом пестрит объявлениями о продаже «самой свежей слабосоленой икры» по очень вкусным ценам. Предлагают купить ее и в социальных сетях, и в мессенджерах. За килограмм деликатеса, расфасованного по простым контейнерам, просят значительно меньше, чем в магазине. Так и хочется сэкономить. Но не стоит вестись на такие уловки. Ничего хорошего в немаркированных банках с икрой нет. И в самом лучшем случае вы просто не отравитесь.

«В этом году икра серьезно подорожала. Около 20% на опте. Если кетовую икру в прошлом году мы продавали в розницу по 5 тысяч рублей за килограмм, то в этом она стоит уже 6. Конечно, ее можно купить и дешевле. Причем значительно. В социальных сетях я вижу, что предлагают икру за 4 тысячи рублей и даже ниже. Ситуация очень странная, когда тебе предлагают купить икру, но не предлагают на нее документы. Как я потом ее продам завтра? Возможно, кто-то рискует, но мне кажется, это как раз та ситуация, когда риск необоснован. Я, как руководитель завода, на это пойти не могу. Да и людям так рисковать не советую», — говорит amic.ru гендиректор ООО «Бийский рыбозавод» Павел Мозговой.

Определить происхождение такой икры «на глаз» просто невозможно. Эксперт отмечает, что есть два сценария. Первый — икра с производства. В этом случае она была произведена в нормальных условиях и может даже быть хорошего качества. А может быть и нашпигована консервантами.

«Продукт удешевили за счет того, что предприятие уходило от налогов. Но в этом случае она никаким исследованиям не подвергалась», — отмечает Мозговой.

Есть и второй вариант, когда икру добывают браконьерским способом, что называется, на берегу. И солят ее в антисанитарных условиях. Тут уже можно получить весь букет последствий. Кишечная палочка — это самое безобидное, что может быть в икре, объясняет эксперт.

«Икра не подлежит тепловой обработке. Нужно, чтобы производство само по себе было санитарным. Чтобы не было болезнетворных бактерий. Чтобы икра была слабосоленой, как любят потребители, соли нужно добавлять минимальное количество. Если соли недостаточно, нужно каким-то образом сохранять свойства икры. Сделать это можно, добавив такие консерванты, как сорбаты, бензоаты и другие. Сколько их будет там, неизвестно», — рассказывает Павел Мозговой.

А где тогда купить хорошую и проверенную икру?

Лучше всего покупать красную икру в сетевых специализированных магазинах, сама репутация которых у потребителей строится на качестве икры и других морских деликатесов. Серьезно относятся к качеству продукции и в простых сетевых магазинах, таких как «Лента», «Мария-Ра», «Аникс» и им подобных, говорит Павел Мозговой.

«Крупные сетевые магазины щепетильно относятся к поставкам, у них очень серьезный контроль. Поставить продукцию без ветеринарно-сопроводительных документов просто нереально. Если с документами будет что-то не так, просто развернут поставку, говорю вам это как поставщик», — объясняет эксперт.

На рынке икру покупать стоит, только если вы убеждены в ее происхождении и добросовестности продавцов. А также умеете определять свежесть икры по внешним признакам. Если нет, берите лучше в жестяной или стеклянной банке.

Как выбрать хорошую икру?

Внимательно изучите этикетку, на ней должно быть указано, из какой рыбы изготовлен данный продукт, даты изготовления и фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть «выбита» изнутри. Сама банка должна быть без вмятин.

Также на банке должен быть указан ГОСТ, а никакие не «ТУ». Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Если икру решите покупать на развес, она должна быть, как говорится, икринка к икринке. Подсушенная икра говорит о том, что ее качество уже оставляет желать лучшего. Жидкости в ней должно быть минимальное количество, отмечает Павел Мозговой. Чем ее больше, тем больше икринок уже лопнуло, а значит, до новогоднего стола она уже может и не дотянуть.

«Икру можно заморозить, но только один раз. На вкусовые качества продукта и внешний вид это никак не повлияет. Большинство икры доставляется к нам именно в замороженном виде. Но второй раз замораживать икру не рекомендуется, иначе икринки начнут расползаться и лопаться», — объясняет эксперт.

Размораживать икру нужно на нижней полке холодильника в закрытой упаковке. Так удастся избежать резкого перепада температуры, который может плохо отразиться на качестве продукта. Уже через 6 часов икра будет готова украсить любой праздничный стол.

Помните, что срок хранения открытой банки не должен превышать трех суток. Хранить ее нужно в холодильнике при температуре +2...+6 градусов. Если не соблюдать эти требования, отравиться можно и икрой, которая была изначально очень качественной.