Как выглядит бывший McDonald's в Барнауле с новыми «вкусными» логотипами

В Барнауле на торговом центре «Лето» разместили логотип обновленной сети ресторанов «Вкусно и точка».

«И картофель фри на месте. Хотя, конечно, говорили, что только в новых ресторанах будет проблема с ним», — отметил корреспондент amic.ru.

В ТЦ «Галактика», где также присутствует ресторан «Вкусно и точка», пока без изменений. Вероятно, новый логотип появится в ближайшее время.

«Вкусно и точка» в Барнауле / Фото: amic.ru