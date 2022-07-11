Как выглядит бывший McDonald's в Барнауле с новыми «вкусными» логотипами

В меню есть картофель фри, хотя ранее говорили, что с ним могут быть проблемы

11 июля 2022, 10:54

В Барнауле на торговом центре «Лето» разместили логотип обновленной сети ресторанов «Вкусно и точка».

«И картофель фри на месте. Хотя, конечно, говорили, что только в новых ресторанах будет проблема с ним», — отметил корреспондент amic.ru.

В ТЦ «Галактика», где также присутствует ресторан «Вкусно и точка», пока без изменений. Вероятно, новый логотип появится в ближайшее время.

«Вкусно и точка» в Барнауле / Фото: amic.ru
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