Как выглядит бывший McDonald's в Барнауле с новыми «вкусными» логотипами
В меню есть картофель фри, хотя ранее говорили, что с ним могут быть проблемы
11 июля 2022, 10:54
В Барнауле на торговом центре «Лето» разместили логотип обновленной сети ресторанов «Вкусно и точка».
«И картофель фри на месте. Хотя, конечно, говорили, что только в новых ресторанах будет проблема с ним», — отметил корреспондент amic.ru.
В ТЦ «Галактика», где также присутствует ресторан «Вкусно и точка», пока без изменений. Вероятно, новый логотип появится в ближайшее время.
«Вкусно и точка» в Барнауле / Фото: amic.ru
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