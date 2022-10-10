«Как житель Барнаула»: Томенко посадил дерево в «любимом, удобном и приятном» парке

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко посадили деревья в барнаульском парке «Изумрудный» в рамках акции «Сохраним лес».

Томенко отметил, что в этом году в крае будут высажены более миллиона деревьев, а общая площадь леса прирастёт на 440 гектаров. Помимо этого, работа по озеленению проходит и в городах.

«Сегодня я принял решение и попросил включить меня в состав участников этой акции, просто как жителя Алтайского края, как жителя Барнаула. Парк „Изумрудный“ — любимое горожанами место, удобное и приятное. Надо продолжать здесь работу по восстановлению зелёной зоны», — подчеркнул глава региона.

Виктор Томенко принял участие в акции «Сохраним лес» в Барнауле / Фото: amic.ru

Романенко рассказал, что за свою жизнь посадил два-три десятка деревьев.

«Это хорошее дело, каждый мужчина должен это сделать. Мы даём сигнал к развитию, к тому, что жизнь продолжается, растения растут. К сожалению, они не вечные, и этот фонд мы должны постоянно вовремя пополнять. Что мы с Виктором Петровичем и сделали», — указал Романенко.