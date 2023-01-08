Какая рыба пользуется спросом у жителей Алтайского края и что сейчас выгоднее покупать?

На рынках в Алтайском крае упали цены на нерку и сёмгу

08 января 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спрос на свежемороженую горбушу, которая на фоне плохого улова в 2022 году подорожала в два раза, серьёзно сократился в Алтайском крае. По прогнозам экспертов, в ближайшие полгода такая тенденция будет сохраняться, так как новый вылов начнётся только в июне 2023 года. Кета, которая традиционно стоит дороже, составить конкуренцию своей более бюджетной «родственнице» не смогла. Однако предприниматели фиксируют другие интересные тенденции на рынке. Какие, выяснял amic.ru.

НЕбюджетный лосось

Горбуша является одной из излюбленных рыб у россиян. Её можно и посолить, и запечь, и закоптить, при этом стоит она не так уж дорого. Точнее стоила. До июня 2022 года закупочная цена горбуши составляла порядка 170 рублей за килограмм. Сейчас её минимальная стоимость стартует уже от 300 рублей. В розницу за килограмм просят от 380 до 430 рублей. Такие колебания рынка привели к падению спроса, рассказывает индивидуальный предприниматель из Барнаула Виталий Мацепуло.

«Горбушу сейчас берут значительно меньше. Кета стоит ещё дороже: оптовые цены колеблются в районе 430-440 рублей. Логично, что здесь замещения не произошло», — отмечает предприниматель.

О том, что в 2022 году все ценовые рекорды побила горбуша, подорожав чуть ли не на 100%, говорит и гендиректор ООО «Бийский рыбозавод» Павел Мозговой. Все эти колебания он объясняет плохой путиной (сезон, в течение которого проводится интенсивный лов рыбы, — прим. ред.). Однако как только пройдёт новый вылов, «цены должны встать снова на свои места».

Снижение цен на дорогую рыбу

При этом эксперты наблюдают другую интересную тенденцию. Оптовые цены на дорогие виды лосося, которые летом достигли пика, уже серьёзно «провалились». Эксперты отмечают, что сейчас сформировались очень хорошие цены на нерку и сёмгу.

«Что касается более дорогих видов рыбы, в декабре — начале января серьёзно упали цены на нерку. Если в начале 2022 года мы закупали её по цене 800 рублей за килограмм, сейчас она уже приходит по 580. А если брать непотрошёную с головой, то её по опту предлагают по 400 рублей за килограмм. Это, по сути, на уровне стоимости кеты. Отмечу, что среди жирных пород лососевых рыб она обходит по своим качествам форель и сёмгу», — говорит предприниматель.

Серьёзные ценовые колебания в 2022 году коснулись и сёмги, отмечает гендиректор ООО «Бийский рыбозавод» Павел Мозговой. На фоне спецоперации и скачков курса доллара возникли серьёзные проблемы с логистикой. Рыбы меньше не стало, но привезти её стало весьма проблематично, говорит эксперт.

«Ещё 2 февраля оптовая цена за один килограмм сёмги составляла 845 рублей. А уже 31 мая она взлетела до 1,5 тысячи рублей. К 30 июня она подорожала ещё на сто рублей у поставщиков. Потом началось падение и 23 декабря мы её закупили уже по 855 рублей. То есть цена упала до уровня прошлого года. Сёмга достаточно дорогая рыба, но, к моему удивлению, к концу декабря мы её всю продали. Сейчас на остатках ноль», — рассказывает гендиректор.

На рынках и в сетевых магазинах сёмги сейчас в избытке. Здесь её можно купить от 1000-1200 рублей за килограмм.

Однако среди дорогой рыбы самой популярной остаётся форель, рассказывает Виталий Мацепуло. Она стоит чуть дешевле сёмги. И всегда идёт без головы. Многие не хотят переплачивать «за лишний вес», поэтому выбирают именно её.