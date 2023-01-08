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Какие дороги отремонтируют и построят в Барнауле в 2023 году? Карта

В общей сложности на работу выделят почти миллиард рублей

08 января 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 12 участков. Также в краевой столице возведут дорогу по улице 65 лет Победы. В общей сложности на работы выделят из различных источников бюджета около миллиарда рублей.

В настоящее время объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации по ремонту объектов нацпроекта. Сами контракты по ремонту дорог планируется заключить с подрядчиками в апреле следующего года. О том, какие дорогие отремонтируют в 2023 году, смотрите в нашей карте.

 

Комментарии 6

  • Улица Малахова (от ул.Власихинской до ул.Сухэ-Батора) в удовлетворительном состоянии. Срочно необходимо делать развязки на пересечении шоссе Ленточный бор с ул. Власихинской и с Южным трактом.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Просторная от Тихой до Юрина в отличном состоянии! Сделайте лучше Георгия Исакова от Просторной до Геодезической! И Юрина от Геодезической до Солнечной Поляны!
    08 января, Гость   Ответить
  • Павловский тракт от Попова до Арены как на ишаке. Все в стыках
    08 января, Гость   Ответить
  • КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ!!!Если они такого прекрасного качества. зачем их ежегодно ремонтировать? Ведь у дорог есть гарантийный срок! Его выдерживают?
    08 января, Гость   Ответить
  • 1905 года то зачем делать, там и так всё хорошо
    08 января, Гость   Ответить
  • Помогите водителя микрорайона "Невский 2" . На весь Микрорайон один вЪезд-выезд только на ул. Антона Петрова в районе "Ледокола". Сделайте сквозной проезд от ул. Антона Петрова мимо "Ледокола" до ул. Новгородской. Приходится ездить мимо торговых центров "ВЕСНА", "ОГНИ", " ПРОСТОР, где постоянно очень много пешеходов. Подумайте о безопасности.
    08 января, Гость   Ответить
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