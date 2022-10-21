Какие дороги построят на Алтае в 2023 году и сколько денег на это потратят?

Объём дорожного фонда в Алтайском крае в 2023 году составит более 15,3 млрд рублей. Деньги пойдут в том числе на реконструкцию нескольких крупных магистралей. Рассказываем, сколько километров дорог отремонтируют в регионе.

Какие дороги построят и отремонтируют?

В 2023 году в крае будут вести работы на дорогах Алтай — Кузбасс, от Камня-на-Оби в сторону Крутихи и далее в направлении Ярового, Алтайское — Ая — «Бирюзовая Катунь», Бийск — Мартыново — Ельцовка и другие.

Кроме того, в следующем году в Барнауле начнётся реализация ещё одного крупного проекта — строительство транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. В эксплуатацию её должны ввести в 2024 году. Параллельно с этим идут проектно-изыскательские работы на реконструкцию объездной дороги в обход Барнаула с транспортной развязкой на пересечении с улицей Власихинской.

Сколько денег потратят на ремонт дорог?

Дорожный фонд края в 2023 году составит 15,3 млрд рублей. С учётом дополнительных направлений расходования (инфраструктурные кредиты, приобретение техники) всего на дорожное хозяйство будет направлено 19,7 млрд рублей. Это позволит увеличить долю дорог, соответствующих нормативному состоянию, до 48,05%.

По протяжённости автомобильных дорог Алтайский край занимает одно из первых мест в России. Общая длина всех магистралей в регионе превышает 55 тысяч км.