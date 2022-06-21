Возложение цветов и концерт-реквием. Какие памятные мероприятия пройдут в День памяти и скорби в Барнауле

В День памяти и скорби 22 июня в Барнауле пройдут мероприятия, посвящённые 81-летию начала Великой Отечественной войны, сообщили в мэрии. В этот день будут приспущены государственные флаги, люди почтут память погибших за Родину.

При этом уже сегодня, 21 июня, в 23:00 на Мемориале Славы города стартует общероссийская акция «Свеча памяти». А вот основная часть мероприятий ждёт горожан 22-го числа:

• в 11:00 на главном мемориале состоится церемония возложения цветов, посвящённая 81-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

• в 21:30 у Мемориала Славы состоится концерт-реквием «Поклонимся великим тем годам...». Для жителей и гостей города выступит Барнаульский академический хор им. А.Б. Тарнецкого и симфонический оркестр. В финале концерта волонтёры, активисты и жители города присоединятся к акции «Свеча памяти» и зажгут свечи в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

• в 23:30 на аллее имени Алексея Скурлатова в рамках патриотической акции «Сила V правде» волонтёры поставят горящие свечи в виде символа «V».

Помимо этого, в пятницу, 24 июня, в 23:30 на территории Нагорного парка состоится акция «Лучи Победы», добавили в пресс-службе. «Лучи 16 прожекторных установок будут направлены в небо в знак памяти ко всем, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу», — говорится в сообщении.