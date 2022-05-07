Какие участки дорог в Барнауле перекроют из-за празднования Дня Победы

Часть дорог перекроют в Барнауле в связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Рассказываем, какие участки барнаульских дорог перекроют на 9 мая.

Какие дороги перекроют 9 мая?

— пр. Ленина от Строителей до Гоголя — с 08:00 до 16:00

— ул. Димитрова от Ленина до Социалистического — с 08:00 до 23:00

— ул. Чкалова от пр. Комсомольского до пр. Ленина — с 08:00 до 12:00

— ул. Мерзликина от Социалистического до Геблера — с 08:00 до 23:00

— пр. Социалистический от Строителей до Молодёжной — с 08:30 до 13:00

— площадь им. 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии от Западной 5-й до 80 Гвардейской Дивизии — с 15:00 до 23:00

— подъездные пути к площади около ДК «Южный» (ул. Чайковского, 21) — с 17:00 до 22:30.

Какие участки ещё перекроют?

Также движение закроют по улице Молодёжной, от проспекта Социалистического до проспекта Ленина. Кроме того, на несколько дней ограничат движение по проезжей части проспекта Социалистического от Молодёжной до Димитрова — с 20:00 7 мая до 07:00 10 мая.