Какие выплаты Путин объявил для семей военных, которые погибли в ходе спецоперации на Украине?

Президент России Владимир Путин 3 марта обратился к жителям страны с выступлением перед началом совещания Совбеза РФ. Свою речь он посвятил военным, которые участвуют в спецоперации на территории Украины. Путин отметил, что солдаты храбро и мужественно выполняют боевые задачи. Старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову, павшему в бою, президент посмертно присвоил звание Героя России.

Также Путин объявил, что родственники погибших военных получат не только страховые выплаты, но и дополнительную материальную поддержку. Рассказываем, какие пособия получат семьи павших солдат.

Какие выплаты получат родственники военных, погибших на Украине? По словам Владимира Путина, семьи погибших военных получат предусмотренное законом страховое обеспечение, а также единовременное пособие. Сумма всех выплат семье одного солдата составит 7 млн 421 тысячу рублей. Кроме того, президент объявил, что родственникам павших воинов будет назначена дополнительная выплата — пять миллионов рублей. «Считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере пять миллионов рублей», — сказал президент. Таким образом, общий размер выплат составит более 12 млн рублей. Положены ли семьям погибших солдат ежемесячные выплаты? Да. Каждому члену семьи погибшего будет выплачиваться ежемесячная компенсация, заверил Путин. Впрочем, сумму он не назвал. Вероятно, порядок и размер выплат станет известен в ближайшее время. Какие выплаты положены солдатам, получившим ранение в ходе спецоперации? Помимо страховых выплат и пособий за ранение, предусмотренных законом, Владимир Путин назначил военным дополнительную меру поддержки. Все, кто получил ранение в ходе специальной операции на Украине, имеют право на выплату в три миллиона рублей. Как поддержат солдат, которые после ранения не смогут нести службу? Если военный после ранения больше не годен к службе, ему единоразово перечислят 2,968 млн рублей. Если солдат получил инвалидность, ему назначат ежемесячные выплаты. Выплаты получат только военные? А как же силовики? Путин подчеркнул, что озвученные выплаты положены семьям всех, а не только военных. Поэтому под меры поддержки попадают и сотрудники других силовых структур, задействованных в военной операции. Сколько российских солдат погибло в ходе спецоперации на Украине? По данным, озвученным Минобороны России 2 марта, в ходе специальной операции погибло 498 российских военнослужащих. Ещё 1597 человек получили ранения.