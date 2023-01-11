Какого числа Крещение Господне в 2023 году и как его принято отмечать?

Когда нужно окунаться в прорубь и обязательно ли вообще это делать?

11 января 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Крещение Господне — один из главных православных праздников. В начале года верующие вспоминают одно из самых великих евангельских событий — крещение Иисуса в реке Иордан. Чтобы отдать дань памяти этому факту, христиане идут окунуться в реку или в озеро. Так делают даже в России, где на Крещение обычно лютуют морозы.

О том, когда Крещение в 2023 году, как его принято отмечать и нужно ли окунаться в прорубь, — в материале amic.ru.

1 Когда Крещение в 2023 году? 19 января. Впрочем, в этот день мы празднуем Крещение ежегодно. Это не переходящий праздник, поэтому его дата не меняется. В 2023 году Крещение Господне выпадает на четверг.

2 Что это за праздник и чему он посвящён? Крещение Господне — двунадесятый праздник. В христианстве так называют торжественные даты, посвящённые событиям земной жизни Иисуса Христа. Так вот, 19 января — дата, когда Христос крестился. Согласно тексту Евангелия, пророк Иоанн Предтеча, которого сегодня знают как Крестителя, путешествовал по пустыне и добрался до реки Иордан. Там он проповедовал людям, рассказывал о покаянии и крещении, необходимом для оставления грехов. Многие вняли словам пророка и крестились прямо в реке. К Иордану пришёл и Иисус Христос, когда ему было 30 лет. Он сам попросил Иоанна о таинстве, и пророк крестил его. Хотя и удивился, ведь Иисус был абсолютно безгрешным. «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» — спросил он гостя. После крещения к Христу явился Святой Дух в образе голубя. В Евангелие об этом написано так: «Отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий». После Крещения у Иисуса Христа появились первые ученики, которые последовали за ним. Теперь 19 января отмечается как памятная дата, посвящённая одному из самых важных событий в христианстве.

3 Какие традиции есть у Крещения Господня? Пожалуй, главная и самая известная христианская традиция на Крещение господне — великое водосвятие. Совершают его накануне вечером — это время называется Крещенский сочельник. Священники освящают купели, расположенные возле храмов. А уже на само Крещение они освящают все местные водоёмы. Конечно, вода в Иордане была тёплой, когда Иисус крестился. Да и погода — хорошей. Но в России в это время обычно всё не так. На улице зима, да ещё и часто лютуют сильные морозы. Но верующих это не пугает. Во льду водоёма на Крещение вырезают прорубь в виде креста — иордань. Рядом устанавливают деревянный крест, украшенный ледяным голубем — символом Святого Духа. Но священники напоминают, что куда более важная часть праздника — особенная литургия, которую служат по случаю Крещения Господня. Только после этого богослужители и прихожане крестным ходом отправляются к иордани. Кстати, вода в реке, где установлена иордань, считается святой. Поэтому можно брать её с собой.