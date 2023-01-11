Какого числа Крещение Господне в 2023 году и как его принято отмечать?
Когда нужно окунаться в прорубь и обязательно ли вообще это делать?
11 января 2023, 06:35, ИА Амител
Крещение Господне — один из главных православных праздников. В начале года верующие вспоминают одно из самых великих евангельских событий — крещение Иисуса в реке Иордан. Чтобы отдать дань памяти этому факту, христиане идут окунуться в реку или в озеро. Так делают даже в России, где на Крещение обычно лютуют морозы.
О том, когда Крещение в 2023 году, как его принято отмечать и нужно ли окунаться в прорубь, — в материале amic.ru.
«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» — спросил он гостя.
После крещения к Христу явился Святой Дух в образе голубя. В Евангелие об этом написано так:
«Отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий».
После Крещения у Иисуса Христа появились первые ученики, которые последовали за ним.
Теперь 19 января отмечается как памятная дата, посвящённая одному из самых важных событий в христианстве.
Пожалуй, главная и самая известная христианская традиция на Крещение господне — великое водосвятие. Совершают его накануне вечером — это время называется Крещенский сочельник. Священники освящают купели, расположенные возле храмов. А уже на само Крещение они освящают все местные водоёмы.
Конечно, вода в Иордане была тёплой, когда Иисус крестился. Да и погода — хорошей. Но в России в это время обычно всё не так. На улице зима, да ещё и часто лютуют сильные морозы. Но верующих это не пугает. Во льду водоёма на Крещение вырезают прорубь в виде креста — иордань. Рядом устанавливают деревянный крест, украшенный ледяным голубем — символом Святого Духа.
Но священники напоминают, что куда более важная часть праздника — особенная литургия, которую служат по случаю Крещения Господня. Только после этого богослужители и прихожане крестным ходом отправляются к иордани. Кстати, вода в реке, где установлена иордань, считается святой. Поэтому можно брать её с собой.
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