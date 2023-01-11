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Какого числа Крещение Господне в 2023 году и как его принято отмечать?

Когда нужно окунаться в прорубь и обязательно ли вообще это делать?

11 января 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Крещение Господне — один из главных православных праздников. В начале года верующие вспоминают одно из самых великих евангельских событий — крещение Иисуса в реке Иордан. Чтобы отдать дань памяти этому факту, христиане идут окунуться в реку или в озеро. Так делают даже в России, где на Крещение обычно лютуют морозы.

О том, когда Крещение в 2023 году, как его принято отмечать и нужно ли окунаться в прорубь, — в материале amic.ru.

1
Когда Крещение в 2023 году?
19 января. Впрочем, в этот день мы празднуем Крещение ежегодно. Это не переходящий праздник, поэтому его дата не меняется. В 2023 году Крещение Господне выпадает на четверг.
2
Что это за праздник и чему он посвящён?
Крещение Господне — двунадесятый праздник. В христианстве так называют торжественные даты, посвящённые событиям земной жизни Иисуса Христа. Так вот, 19 января — дата, когда Христос крестился.
Согласно тексту Евангелия, пророк Иоанн Предтеча, которого сегодня знают как Крестителя, путешествовал по пустыне и добрался до реки Иордан. Там он проповедовал людям, рассказывал о покаянии и крещении, необходимом для оставления грехов. Многие вняли словам пророка и крестились прямо в реке.
К Иордану пришёл и Иисус Христос, когда ему было 30 лет. Он сам попросил Иоанна о таинстве, и пророк крестил его. Хотя и удивился, ведь Иисус был абсолютно безгрешным.
«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» — спросил он гостя.

После крещения к Христу явился Святой Дух в образе голубя. В Евангелие об этом написано так:

«Отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий».

После Крещения у Иисуса Христа появились первые ученики, которые последовали за ним.

Теперь 19 января отмечается как памятная дата, посвящённая одному из самых важных событий в христианстве.

3
Какие традиции есть у Крещения Господня?

Пожалуй, главная и самая известная христианская традиция на Крещение господне — великое водосвятие. Совершают его накануне вечером — это время называется Крещенский сочельник. Священники освящают купели, расположенные возле храмов. А уже на само Крещение они освящают все местные водоёмы.

Конечно, вода в Иордане была тёплой, когда Иисус крестился. Да и погода — хорошей. Но в России в это время обычно всё не так. На улице зима, да ещё и часто лютуют сильные морозы. Но верующих это не пугает. Во льду водоёма на Крещение вырезают прорубь в виде креста — иордань. Рядом устанавливают деревянный крест, украшенный ледяным голубем — символом Святого Духа. 

Но священники напоминают, что куда более важная часть праздника — особенная литургия, которую служат по случаю Крещения Господня. Только после этого богослужители и прихожане крестным ходом отправляются к иордани. Кстати, вода в реке, где установлена иордань, считается святой. Поэтому можно брать её с собой.

 

4
Обязательно ли купаться в проруби на Крещение?
Нет. Об этом говорят даже сами священники: мол, они никогда не требовали и не требуют от своих прихожан нырять в ледяную воду. Это лишь традиция, которая никак не относится непосредственно к церковным учениям.
К тому же далеко не для всех ныряние в прорубь в морозы пройдёт безболезненно. У многих людей есть противопоказания, поэтому лучше проконсультироваться с врачом.
Кроме того, богослужители напоминают: смыть грехи в купели не получится. Для этого нужно, прежде всего, очистить свою душу.

 

Комментарии 4

  • Как права была моя первая учительница, когда в далекие пятидесятые годы сказала нам, что попы всех религий мира, есть самый ядовитый опиум для народа.
    11 января, Гость   Ответить
  • В крещенские морозы, в самый холодный день (в этом году 11-12 января) надо запасаться водой. Студёная вода (в стеклянной или металлической таре) хранится до весны даже в квартире. Весной воды Оби мутные от ледоходов, очистные сооружения не справляются и крещенская вода пригождается.
    11 января, Гость   Ответить
  • кто без литургии окунется - тот наутро не проснётся!
    11 января, Гость   Ответить
  • Еще бы написали какого числа новый год в 2023 году Крещение Господне непреходящий праздник и каждый год он 19 января.
    11 января, Гость   Ответить
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