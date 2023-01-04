Какого числа православное Рождество в 2023 году и как его отмечают?

Православные и католики отмечают один и тот же праздник в разные дни

04 января 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Безусловно, Новый год — самый важный и популярный праздник в России. Но практически безотрывно от него мы также отмечаем и Рождество Христово. В православии это самое главное торжество, которое празднуют даже далёкие от веры люди.

О том, какого числа Рождество Христово в 2023 году, что это за праздник и какие у него традиции, — в материале amic.ru.

Какого числа православное Рождество в 2023 году?

7 января. Тут никакого сюрприза нет: православные ежегодно отмечают Рождество Христово в один и тот же день.

Почему православные и католики празднуют Рождество в разные даты?

Из-за путаницы в календарях. Православная и католическая Церкви используют разные системы летоисчисления, из-за чего многие торжественные даты (как и календари) отличаются друг от друга на 13 дней. Так и с Рождеством: если католики празднуют его 25 декабря, то православные — 7 января следующего года.

Рождество Христово — что это за праздник?

В этот день верующие отмечают воплощение (рождение во плоти) Иисуса Христа. Это случилось в городе Вифлееме. Именно туда пришли Дева Мария и Иосиф (родители Христа) для участия в переписи населения. Но найти себе ночлег они не смогли, поэтому их приютили пастухи в пещере с овцами и коровами. Согласно преданию, там и родился Иисус.

Евангелист Лука описывает это событие так:

«Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обручённою ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице».

Согласно легендам, в ночь рождения Христа в небе сияла яркая Вифлеемская звезда. По ней люди и узнали о приходе Спасителя в наш мир. Волхвы, ориентируясь по свету, пришли к Деве Марии, поздравили её с появлением сына и преподнесли ему свои дары как новому царю Иудеи.

Впрочем, о рождении малыша узнал и царь Ирод. Разгневавшись, он приказал убить всех младенцев младше двух лет. Из-за этого Мария и Иосиф сбежали в Египет, где прятались до самой смерти царя. Так Иисус спасся от гибели ещё в младенчестве.

Какие есть народные традиции у Рождества Христова?

У православных 7 января принято ходить на божественную литургию в церковь. После этого люди накрывают праздничные столы и приглашают гостей.

Раньше в деревнях была необычная традиция: сжигать большой соломенный стог. Сельчане собирались и сидели молча у костра, пока он не выгорит. Они верили, что погреться к огню приходят умершие предки.

К Рождеству также обязательно мылись в бане и наряжались в новые одежды, а на стол стелили чистую скатерть. Считалось, что если всё это сделать, весь следующий год будет урожайным.

На рождественский стол подавали блюда из свинины: зажаренного поросёнка, мясо кусками, свиной студень и прочее. Гостей угощали пирогами с самыми разными начинками, а также сладостями. Кстати, ножки стола связывали вместе верёвкой, чтобы сохранить в доме достаток.

Что нельзя делать на Рождество Христово?

Раньше люди верили, что в Рождество нельзя заниматься никаким трудом, связанным с созиданием. 7 января было запрещено шить, вязать, ткать, вышивать и строить.

Кстати, убираться на Рождество тоже нельзя. Считается, что выносить мусор из избы раньше Старого Нового года нельзя. 14 января нужно вынести всё, что накопилось. Такой обряд помогает защититься от нечистой силы на весь год.

Мужчины на Руси никогда не ходили рыбачить или охотиться на Рождество. И вообще выходить со двора было не принято, чтобы не упустить из дома удачу и богатство.

Естественно, запрещено ругаться и сквернословить на Рождество. Кроме того, нельзя отказывать окружающим в помощи, если они просят милостыню. Более того, раньше было принято сажать нуждающихся незнакомцев за свой стол и кормить их.

Какие есть народные приметы на Рождество?

Если 7 января первой в ваш дом зайдёт женщина — весь год вас будут преследовать болезни.

Чистое небо — урожайный год.

Оттепель на Рождество — ранняя и тёплая весна.

Морозы на Рождество — на Крещение тоже будет холодно.

Хозяйка разбила посуду — грядёт большая ссора.

Высокие сугробы — год будет благополучным.