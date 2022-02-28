Канатную дорогу на гору Церковку открыли в Белокурихе
Рабочие досрочно завершили ремонтно-профилактические работы на объекте и вновь открыли его для посетителей
28 февраля 2022, 05:01, Илья Звягинцев
Канатную дорогу на гору Церковку в Белокурихе открыли раньше срока. Об этом сообщили на странице горнолыжного комплекса “Благодать“ во “ВКонтакте“.
С 24 февраля канатная дорога вернулась к прежнему режиму работы, прокатиться на ней можно с десяти часов утра до пяти часов вечера.
Стоимость билета на подъёмник для взрослых с понедельника по четверг составляет 500 рублей, а с пятницы по воскресенье — 600 рублей. Дети до шести лет могут воспользоваться канатной дорогой бесплатно.
На территории объекта для гостей обустроен туалет, кафе с горячей едой, места продажи горячих напитков и сувенирной продукции.
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