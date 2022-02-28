Канатную дорогу на гору Церковку открыли в Белокурихе

Канатную дорогу на гору Церковку в Белокурихе открыли раньше срока. Об этом сообщили на странице горнолыжного комплекса “Благодать“ во “ВКонтакте“.

С 24 февраля канатная дорога вернулась к прежнему режиму работы, прокатиться на ней можно с десяти часов утра до пяти часов вечера.

Стоимость билета на подъёмник для взрослых с понедельника по четверг составляет 500 рублей, а с пятницы по воскресенье — 600 рублей. Дети до шести лет могут воспользоваться канатной дорогой бесплатно.

На территории объекта для гостей обустроен туалет, кафе с горячей едой, места продажи горячих напитков и сувенирной продукции.