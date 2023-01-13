Картаполов назвал нереальными сборы для неслуживших старше 30

Глава комитета Госдумы по обороне назвал заявления депутата Соболева "его мечтами"

13 января 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: mil.ru

Предложение об отправке неслуживших мужчин старше 30 на военные сборы после принятия закона об изменении призывного возраста "не связаны с реальностью". Как сообщает РБК, об этом заявил руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее в интервью член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что после принятия закона об изменении призывного возраста неслужившие россияне старше 30 лет будут отправляться на военные сборы, чтобы получить военно-учётную специальность.

"Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом", — прокомментировал Картаполов заявление Соболева.

Напомним, что ещё в декабре министр обороны Сергей Шойгу поделился планами повысить минимальный призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Таким образом, в армию будут призывать с 21 до 30 лет. Сейчас же призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет.

В январе председатель комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил "Парламентской газете", что в Госдуме инициативу поддерживают и новобранцев до 30 лет начнут призывать весной 2023 года. По словам Картаполова, переход будет поэтапным, и призывать мужчин от 27 до 30 лет будут не сразу, а по пропорции "50 на 50". То есть половину призывников составят люди от 18 до 21 года, а половину те, кто старше.