Карты пяти российских банков перестанут работать с ApplePay и GooglePay

Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, “Открытия” не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Об этом сообщили в Центробанке России.

Напомним, ранее западные страны наложили санкции против вышеуказанных банков в связи с проведением Россией военной спецоперации на территории Донбасса.

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При этом в ЦБ отметили, что карты всех платёжных систем в России продолжают нормально работать, все средства клиентов всех банков России на привязанных к картам счетах сохранены и доступны в любой момент времени, пишет РИА Новости.