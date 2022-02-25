Карты пяти российских банков перестанут работать с ApplePay и GooglePay
Причина — санкции, наложенные на финансовые организации от западных стран
25 февраля 2022, 13:49
Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, “Открытия” не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Об этом сообщили в Центробанке России.
Напомним, ранее западные страны наложили санкции против вышеуказанных банков в связи с проведением Россией военной спецоперации на территории Донбасса.
При этом в ЦБ отметили, что карты всех платёжных систем в России продолжают нормально работать, все средства клиентов всех банков России на привязанных к картам счетах сохранены и доступны в любой момент времени, пишет РИА Новости.
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