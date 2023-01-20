Каждый четвёртый россиянин считает себя стильным
Соотечественники рассказали, что выступает показателем вкуса в одежде
20 января 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
26% россиян считают себя стильными и утверждают, что чем дороже – тем стильнее. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование сервиса объявлений "Юла".
Каждый пятый респондент (20%) убеждён, что показатель вкуса в одежде – вещи известных брендов.
14% соотечественников под стилем понимают наличие дизайнерской одежды. А ещё 9% видят необходимость в базовых вещах, чтобы выглядеть в соответствии с требованиями моды.
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