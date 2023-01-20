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Каждый четвёртый россиянин считает себя стильным

Соотечественники рассказали, что выступает показателем вкуса в одежде

20 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

26% россиян считают себя стильными и утверждают, что чем дороже – тем стильнее. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование сервиса объявлений "Юла".

Каждый пятый респондент (20%) убеждён, что показатель вкуса в одежде – вещи известных брендов.

14% соотечественников под стилем понимают наличие дизайнерской одежды. А ещё 9% видят необходимость в базовых вещах, чтобы выглядеть в соответствии с требованиями моды.

 

Комментарии 5

  • ну раз считают не стоит их переубеждать - блаженен тот кто верит))))
    20 января, Гость   Ответить
  • Особенно часто на Китайском рынке в комках слышно - стильно.модно. молодежно
    20 января, Гость   Ответить
  • "Особенно часто на Китайском" Гость, я там никогда не была, но я вам верю!
    20 января, Гость   Ответить
  • но я вам верю! - Вам не верю. Все там были.Ну иль на Старом базаре или Докучайке. Если вы не дитя после 2000 рожденный.
    23 января, Гость   Ответить
  • Вам не верю. ---- На Старом, да. Все были, другого не было, но не думайте же, что на китайском или докучайке, прости господи, должны все побывать
    23 января, Гость   Ответить
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