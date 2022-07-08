Каждый охотник желает знать. Почему в Алтайском крае в два раза подорожали патроны и что будет с ценами дальше?

Охота давно считается дорогим удовольствием. Но скоро этот вид активного отдыха может стать доступным только для очень богатых. Так считают алтайские охотники, которые столкнулись с резким ростом цен на патроны и дефицитом пороха в специализированных магазинах. В магазинах говорят, что патроны для гладкоствольного оружия с начала года успели подорожать почти в два раза. И продавцы не дают никаких гарантий, что цены не продолжат расти. Куда исчез порох и что происходит с ценами, разбирался amic.ru.

Когда пороха в пороховницах нет

Цены на порох в охотничьих магазинах Алтайского края начали расти весной 2022 года. Если 250-граммовая банка «Сокола» в феврале стоила 375 рублей, то уже в марте её было не найти дешевле чем за 720 рублей, рассказали amic.ru продавцы в оружейных отделах. Да и сам порох стал дефицитом. Два месяца магазины ещё торговали старыми запасами, но в апреле-мае они закончились.

«Купить порох „Сокол“ я не смог ни в одном барнаульском специализированном магазине уже в мае. В продаже кое-где ещё оставался „Ирбис“, но он подорожал почти в три раза: с 1100 рублей за 450 граммов до 3200 рублей. Иностранный порох полностью исчез. Продавцы говорят, что его можно не ждать из-за санкций. Такая же история с заграничными гильзами, капсюлями и другими составляющими», — сообщил amic.ru алтайский охотник Андрей Войцеховский.

В некоторых охотничьих магазинах Алтайского края порох действительно давно закончился и поставок не ожидается, подтверждают продавцы-консультанты. Причина — перебои со стороны заводов-изготовителей. Сейчас в России осталось три таких предприятия: в Тамбове, Казани и Рошале. Но они больше работают на оборонзаказ. В магазинах говорят: от производителей им поступает официальная информация о том, что «их максимальная мощность выработана и уже всё расписано по предприятиям».

Существенно подорожали и патроны для гладкоствольного оружия. Патроны отечественного производства есть во всех оружейных отделах, но цена кусается: от 46 до 50 рублей за штуку. Еще зимой их можно было купить за 25 рублей.

Охота. Фото: unsplash.com

Стоимость импортных гладкоствольных патронов доходит до 110-115 рублей. Но даже по этой цене их уже почти не найти. Консультанты в оружейных отделах сообщили amic.ru, что сейчас распродают остатки и нового завоза «заморских» патронов, скорее всего, тоже не будет.

«Патроны действительно подорожали больше чем в два раза, и это серьёзно может повлиять на открытие охоты. Если в нашей сети самый дешёвый патрон стоил 19 рублей, то сейчас дешевле чем за 37-39 рублей мы к сезону ничего предложить, скорее всего, не сможем. Закупочная цена существенно увеличилась у поставщиков, а проблема связана с дефицитом пороха в стране», — объяснил amic.ru директор по рознице сети магазинов «Трофей» Игорь Хмара.

Поскольку готовые патроны сильно подорожали, многие охотники решили снаряжать их самостоятельно. Спрос на порох, который и без того стал дефицитным, значительно увеличился.

«Если сложить объём купленного пороха за прошлый год и объём купленных патронов 12 калибра, это несоизмеримые цифры. Сейчас же мы наблюдаем повышенный спрос на порох, но его практически нет. У поставщиков возникли серьёзные проблемы с поставками, и мы не можем его привезти. Будет небольшая партия „Сокола“ в конце недели, но его цена уже составит 800 рублей. Будут ли потом ещё его поставки, я не знаю», — говорит Игорь Хмара.

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В двух магазинах в Барнауле ещё можно приобрести порох «Ирбис». Цена за 450-граммовую пачку составляет 3200-3300 рублей. Кое-где есть в ассортименте дымный порох (500 рублей стоит пачка весом 500 г), однако им сейчас пользуются крайне редко, так как при выстреле он заволакивает всё густым дымом, даёт сильную отдачу, а скорость полёта дроби оставляет желать лучшего. Кроме того, его невозможно использовать в полуавтоматическом оружии.

На грани возможностей

Кроме пороха, возник дефицит с поставками гильз и капсюлей, указывает Игорь Хмара. Он объясняет, что на территории России остался только один капсюльный завод — Муромский. И так же, как перед заводами по производству пороха, перед ним стоят сейчас другие задачи.

«Армию нужно снабжать артиллерийским и военным порохом. Сейчас заводы столкнулись с дефицитом сырья. Как это ни печально, но наш гражданский российский рынок не расширялся до введения санкций», — поясняет Игорь Хмара.

О том, что у патронных заводов возникли серьёзные проблемы с производством из-за нехватки комплектующих, в интервью «Русскому охотничьему журналу» ещё в мае говорил заместитель генерального директора завода «Азот» Андрей Украинцев.

«Ни для кого не секрет, что в данный момент торгово-хозяйственные связи с европейскими производителями у нас фактически прекратились. Что по-простому означает, что ни французского, ни итальянского пороха и капсюлей привезти на территорию Российской Федерации мы в данный момент не можем. Ни за какие доллары, ни по какому курсу, ни по какой цене. Мы производство полного цикла, всё в нашем патроне производится на заводе в Краснозаводске, на НПФ „Азот“, на наших мощностях, кроме капсюлей и пороха. 80% нашей линейки собирались на импортном порохе и на импортном капсюле», — сообщил Украинцев.

Охота. Фото: unsplash.com

Замдиректора пояснил, что завод преимущественно использовал импортный порох из-за стабильной баллистики. Теперь о нём на долгое время, видимо, придётся забыть. Также из-за санкций у российских патронных заводов возникли проблемы с комплектующими для станков. Андрей Украинцев отмечал, что сейчас большинство из них импортные. Соответственно, все запчасти и расходники тоже иностранного производства. Купить новые запчасти для таких станков просто невозможно. Решить проблему можно, развивая отечественное машиностроение, но на это уйдут годы.

Отдых для элиты

В целом расходы охотников к открытию сезона выросли в два-три раза. Многие из них говорят, что охота стала слишком дорогим удовольствием и теперь не каждому она будет по карману.

«Раньше к открытию (охотничьего сезона — прим.ред)я покупал минимум 300 патронов. В этом году смогу потянуть максимум 100 штук, а их хватит дня на два, если будет утка. Это, получается, смогу попасть только на открытие. Но даже на это у меня уйдёт пять тысяч рублей, и это не считая других расходов. При этом пенсия 12 тысяч. Вот и считайте. Если так пойдёт и дальше, то ружьё, наверное, придётся продавать. Кстати, они сейчас тоже подорожали», — говорит охотник с 30-летним стажем Николай Молошников.

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Однако в управлении охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края считают, что дефицит пороха или иных комплектующих к боеприпасам в регионе не должен сказаться на сокращении количества охотников. В ведомстве отметили, что этим летом желающих поохотиться на сурка было вновь больше, чем разрешений, которые могли выдать в крае.

«Опытные охотники всегда держат в запасе определённое количество боеприпасов, с которыми они могут охотиться в ближайшие один или два сезона. Дефицит пороха или иных комплектующих к боеприпасам в Алтайском крае никоим образом не влияет на сроки охоты и период её проведения. Напомню, открытие сезона охоты на пернатую дичь в текущем году планируется в последнюю субботу августа — 27-го числа. Выдача разрешений начнётся ориентировочно с 1 августа», — сообщил amic.ru замминистра, начальник управления охотничьего хозяйства регионального Минприроды Максим Катернюк.