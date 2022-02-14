Киев запросил срочную встречу с Россией и странами ОБСЕ

Украина запросила в течение 48 часов организовать встречу с Россией и остальными членами Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

“Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму”, — заявил министр иностранных дел Украины.

Напомним, ранее Киев запросил у Москвы разъяснения по поводу её военной деятельности и дал 48 часов на ответ. Если в течение двух суток Россия не ответит или предоставит недостаточную информацию, то Украина обещала обратиться к государствам — участникам Венского документа ОБСЕ для созыва чрезвычайной встречи для обсуждения мер укрепления доверия и безопасности.