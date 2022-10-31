Киркоров опять обругал журналистку. Топ-5 самых громких скандалов Филиппа Киркорова

«Пошла ты в...» ответил Филипп Киркоров на вопрос журналистки после концерта в питерском Большом концертном зале «Октябрьский», сообщает Lenta.ru.

Этот ответ возник после вопроса, собирает ли певец вещи в коллекцию из разных городов России, когда даёт там концерты. Филипп ответил, что коллекционирует меню из разных ресторанов. Журналистка уточнила: «Тырите?» На что получила тот самый грубый ответ.

В какие ещё скандалы попадал Киркоров ранее и были ли у него инциденты на Алтае, разбирался amic.ru.

Скандал Киркорова с розовой кофточкой

Пожалуй, самый громкий скандал Филиппа Киркорова был с журналисткой Ириной Ароян. В 2004 году на совместной конференции с Анастасией Стоцкой в Ростове-на-Дону певец ответил журналистке фразой, ставшей знаменитой: «Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон».

Скандал так и окрестили: «Розовая кофточка».

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На той пресс-конференции Ароян спросила у артиста: «Чем обусловлено столь большое количество ремейков в вашем репертуаре? Это нехватка новых мелодий, новых авторов...?» За этим последовала перепалка, в которой Киркоров использовал ненормативную лексику, потребовал, чтобы журналистка «взяла и ушла отсюда», а потом добавил пассаж про кофточку. Ароян назвала Киркорова хамом.

После этого инцидента было судебное разбирательство, дело получило большой общественный резонанс. В начале 2005 года певец даже публично извинился перед Ириной Ароян.

Побитый охранниками Киркорова украинский фотограф

В 2008 году во время гастролей на Украине Киркоров запретил журналистам снимать его на концерте. Но один из фотокоров проигнорировал запрет и сделал несколько снимков.

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На выходе из зала журналиста встретили охранники. Они отобрали у него фотоаппарат и даже применили силу. Фотограф подал заявление в правоохранительные органы и был даже составлен протокол. Телохранителей певца допросили, а самого артиста — нет.

Иск на 10 миллионов к Киркорову

В 2010 году в ходе репетиции «Золотого микрофона» Филиппу не понравилось, как софиты на сцене бьют ему в глаза. Он грубо и опять с матами поскандалил с режиссёром премии Мариной Яблоковой, был даже силовой конфликт.

Женщина подала в суд, выставив иск в 10 млн рублей. Сам артист уехал в Израиль, где лёг в одну из местных клиник. Многие концертные агентства перестали сотрудничать с «королём сцены». Но вскоре певец заключил с оскорблённой Яблоковой мировое соглашение, а начавшийся было бан со стороны организаторов концертов сошёл на нет.

Киркоров и зуб Шевчука

Один из громких скандалов с Киркоровым приключился раньше — в 2003 году. Тогда, по версии СМИ, Киркоров выбил зуб рокеру Юрию Шевчуку.

Шевчук боролся с фонограммами на концертах российских исполнителей и даже предлагал писать об этом на афишах. Однажды рокер встретился с Киркоровым в отеле в Санкт-Петербурге, где между ними якобы завязалась потасовка, в которой Шевчук потерял зуб.

Назвал барнаульских журналистов жидами

Однажды досталось от Киркорова и барнаульским журналистам. Этот скандал случился в октябре 1997 года (ровно 25 лет назад).

В том году отмечающий своё 30-летие певец гастролировал по 100 городам России с сольной программой «Лучшее, любимое и только для Вас!». В Барнаул он прилетел на специальном самолёте, на котором был нарисован портрет артиста.

Но в аэропорту его особо никто не встречал, к тому же рейс задержали на пару часов. В зале прилёта Филиппа Киркорова ожидали лишь несколько корреспондентов местных СМИ.

Раздосадованный таким скромным приёмом Филипп, пишет «МК на Алтае», провёл очень короткую пресс-конференцию, которая длилась всего 15 минут. А количество собравшихся корреспондентов он прилюдно оценил фразой «три жида в два ряда».