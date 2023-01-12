"Китайский рынок" в Барнауле продали по минимальной цене

Объект продали со второй попытки, первый аукцион прошёл в 2018 году, но желающих не нашлось

12 января 2023, 17:13, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле завершился аукцион по продаже полного пакета акций АО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края", управляющего "Китайским рынком", пишет "Банкфакс".

12 января Алтайкрайимущество, которому принадлежал ТПК, подвело итоги продажи. Начальная цена акций составляла 379,887 млн рублей. Торги проходили в формате публичного предложения с постепенным снижением начальной цены на шаг понижения, в данном случае на 18,9 млн рублей.

"Согласно протоколу, участие в процедуре принимало лишь ООО «Бизнес Альянс», которое и выкупило акции за 189,943 млн рублей. Окончательная сумма покупки – минимально возможная по условиям торгов", – отмечает издание.

Обновлено. В Алтайкрайимуществе уточнили «Банкфаксу», что ООО «Бизнес Альянс» было не единственным участником торгов. Имена участников и их количество в ведомстве не уточнили, сославшись на требования законодательства.

Кстати, во время первой попытки продажи в 2018 году, проходившей в формате обычных торгов на повышение, не нашлось желающих приобрести указанный актив. Спустя четыре года, летом 2022-го, власти сообщили, что рынок вновь выставят на аукцион.

На данный момент планы новых собственников «Китайского рынка» неизвестны. Предположительно, объект может быть интересен из-за участка площадью 145 886 кв. метров, который подходит для застройки. Напомним, рынок расположен на проспекте Космонавтов, 59.