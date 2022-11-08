Классикалык. В Барнауле появилась Coca-Cola из Киргизии и Казахстана

Coca-Cola из Казахстана и Киргизии появилась на полках барнаульских супермаркетов. В частности, бутылки разного литража можно найти в магазине «Бахетле» в «Сити-центре».

В «Бахетле» бутылка Coca-Cola 0,5 литра стоит 79,9 рубля, литр можно купить за 107,9 рубля, полтора литра — за 139,9 рубля, а два литра — за 169,9 рубля.

На бутылках с Coca-Cola есть надписи как на русском, так и на киргизском или на казахском. Так, на одной из бутылок под брендом Coca-Cola написано: «Классикалык» на киргизском и «классическая» на русском.

Киргизская и казахская Coca-Cola в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Кроме Coca-Cola, в магазине также можно найти напитки Fanta и Sprite из Киргизии. Но эти бренды представлены только двухлитровыми бутылками.

Напомним, что в июне 2022 года компания решила отказаться производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России. На заводах «Кока-колы» стали производить газированные напитки под брендом «Добрый» — в том числе «Добрый cola».

Свою колу начали поставлять в торговые сети многие российские производители, в том числе и алтайские «Бочкари» и Барнаульский пивоваренный завод (последний — под брендом Good Stripes). Компания «Очаково» нарастила производство под брендами CoolCola, Fancy и Street, а «Юнайтед боттлинг груп» выпустила лимонады Funky Monkey.

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